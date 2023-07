Recensione “Tattiche d’amore 2”: dalla Turchia, una commedia per romantici incalliti

“Tattiche d’amore 2“, seguito del fortunatissimo film turco omonimo, come l’originale è una commedia fresca e sognante in grado perfettamente di far breccia negli animi più romantici. Da guardare una sera d’estate abbracciati (anche) al ventilatore. Il film è disponibile su Netflix dal 14 di luglio.

Indice

Tattiche d’amore 2 – tutte le informazioni

Trama

Asli (Demet Özdemir) e Kerem (Sukru Ozyildiz) sono una coppia felice che non crede nel matrimonio. Tuttavia, quando Asli si sente offesa dalla mancanza di interesse di Kerem a sposarla, decide di fargli fare la proposta. Nel frattempo, Kerem cerca di mostrarle gli svantaggi del matrimonio. Entrambi usano varie tattiche e trucchi per farsi cambiare idea a vicenda, mentre i loro amici e le loro famiglie vengono coinvolti nei loro piani. Lungo la strada, i due affronteranno alcune sfide e rivelazioni inaspettate che metteranno alla prova il loro amore e il loro desiderio di impegnarsi.

Crediti

Tit. orig. : Ask Taktikleri 2

: Ask Taktikleri 2 Tit. internazionale : Love Tactics 2

: Love Tactics 2 Regia : Recai Karagöz

: Recai Karagöz Cast : Demet Özdemir, Sukru Ozyildiz, Atakan Çelik, Bora Akkas, Deniz Baydar, Hande Yilmaz, Melisa Döngel, Ceyhun Mergiroglu, Ipek Tuzcuoglu, UJtku Ömer Naroglu, Ümit Erdim, Sufi Atlas,

: Demet Özdemir, Sukru Ozyildiz, Atakan Çelik, Bora Akkas, Deniz Baydar, Hande Yilmaz, Melisa Döngel, Ceyhun Mergiroglu, Ipek Tuzcuoglu, UJtku Ömer Naroglu, Ümit Erdim, Sufi Atlas, Genere : Commedia, Sentimentale

: Commedia, Sentimentale Durata : 98 minuti

: 98 minuti Produzione : Turchia, 2022

: Turchia, 2022 Casa di produzione : Lanistar Media

: Lanistar Media Distribuzione : Netflix

: Netflix Data di uscita: 14 Luglio 2023 (Italia, Streaming)

“Tattiche d’amore 2” è il seguito di “Tattiche d’amore”, film turco del 2022 di grande successo diretto da Emre Kabakuşak, scritto da Pelin Karamehmetoğlu e prodotto da O3 Medya, che racconta di un pubblicitario e di una stilista-blogger i quali non credono nell’amore, quindi scommettono che uno di loro si innamorerà dell’altra, con tattiche insolite. In questo secondo capitolo vedremo i due alle prese con una nuova sfida: il matrimonio.

Recensione

“Tattiche d’amore 2” parla dei soliti temi un po’ consunti per la verità: ovvero amore, passione, amicizia, famiglia, buoni sentimenti. Per quanto dunque l’originalità non sia proprio il suo forte, c’è da dire che il film diretto da Recai Karagöz rappresenta un perfetto strumento di evasione, in particolar modo per i più avvezzi alle smancerie cinematografiche.

Spensierato, umoristico e divertente – al netto di qualche piccola e un po’ patetica generalizzazione – il seguito del seguitissimo “Tattiche d’amore” minaccia davvero di elargire divertimento e spiritosaggine a iosa. Lo sciocco dilemma dello “sposarsi o non sposarsi” diventa il pretesto che dà vita ad una pellicola, sebbene per certi versi innegabilmente effimera, ma comunque compiutamente efficace: l’atmosfera è suadente, i dialoghi sfiziosi, certe danze veramente belle e voluttuose al punto da rimanerne profondamente ammaliati.

A farla da padrona in “Tattiche d’amore 2” è ad ogni modo l’alchimia nitida e meravigliosamente conflittuale fra Demet Özdemir e Sukru Ozyildiz. La loro performance brilla, e appare come perfettamente in grado anche da sola di far sì che tutto sia sufficientemente accattivante. Il film sembra fatto su misura per questi due interpreti: molto ruota attorno al loro fascino e ai loro flirt, e alla loro capacità di attirarsi l’attenzione del pubblico. Di che cos’altro ha bisogno una commedia romantica, ci si domanderà?

Pare che all’industria cinematografica – o a certi magnati di Internet – non dispiaccia copiare spudoratamente la stessa formula senza preoccuparsi in alcun modo di un abuso di prevedibilità. “Tattiche d’amore 2” è esattamente uno di quei film che insistono nel ripetere la formula senza il benché minimo pensiero di poter alla fine risultare poco originali. Malgrado quindi la pellicola tenti – con un eccesso di zelo piuttosto evidente – di essere moderna nel regno del puro classicismo, cercando di infrangere le regole senza in realtà infrangerle, ma anzi ricalcando con incurante faciloneria i soliti tropi di genere, essa si può dire comunque ben confezionata nonché curata sotto ogni aspetto, e col suo modo di essere leggero e sensuale può certamente costituire un divertimento estivo da non sottovalutare. Del resto, a volte ci si sente bene con qualcosa di prevedibile e piacevole, innocuo e poco azzardato. E poi, montata com’è su degli sfondi turchi altamente suggestivi, male che vada vi farà venir voglia di farvi un viaggetto.

Giudizio e conclusione

“Tattiche d’amore 2” è una commedia piacevole, ben realizzata e senza pretese, utile per un momento in cui si desideri una rilassante evasione dalla quotidianità, ma di contro che ben si presta anche ad una riflessione concreta sul modo di vivere le nostre relazioni interpersonali.

