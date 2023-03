Recensione “Shazam! Furia degli dei”: tra supereroi, antica Grecia e divertimento

Il 16 Marzo 2023 arriva nelle sale il sequel del film Shazam! Se avete amato il primo capitolo, sapete allora che adesso Billy non è solo ad affrontare i pericoli che incombono sulla città di Philadelphia, in Pennsylvania. Ci sono con lui tutti i suoi fratelli adottivi, che lo aiuteranno grazie ai nuovi poteri acquisiti.

Il tema cardine del film sembra essere proprio quello della famiglia e della collaborazione, con tanto di citazione a Vin Diesel. Non a caso il protagonista Billy Batson, interpretato da Asher Angel, nelle prime scene indossa una maglietta dei Goonies, film cult, che segue le avventure di un gruppo di bambini, che ha l’obbiettivo di salvare il proprio quartiere da un progetto riqualificazione urbana che potrebbe dividerli.

Ma oltre l’azione, non manca mai la vena comica che caratterizzava anche il precedente film. Riuscirà infatti in più occasioni a strapparvi una risata, anche nelle situazioni più estreme ed intense.

Indice

Shazam! Furia degli dei – Tutte le informazioni

Trama

Billy Butson, dopo aver condiviso il potere ”Shazam” con i suoi fratelli adottivi ha creato una squadra di supereroi che cerca ogni giorno di salvaguardare la città di Philadelphia. Tutto questo, ovviamente, tenendo allo scuro i loro genitori adottivi.

Gli abitanti della città però, non sembrano rispettare ed apprezzare le gesta dei 6 eroi. Li scherniscono continuamente, creando nomignoli sbeffeggianti. Ma una forza sorprendente metterà alla prova i giovani. Si tratta delle figlie di Atlante: Anthea, Hespera e Kalypso, giunte qui per recuperare i poteri del proprio padre, a loro parere ingiustamente sottratto, fonte della forza dei 6 amici.

Ovviamente Billy e compagnia non hanno intenzione di restituirli, temendo che, questa forza divina possa essere utilizzata contro l’umanità.

Si passa così dalla diplomazia iniziale, allo scontro contro le tre divinità, ognuna dalla forza straordinaria. Posseggono infatti la capacità di manipolare gli elementi, controllare la mente e modificare la realtà circostante. Sarà questa l’occasione per i 6, di dimostrare ai cittadini di essere in grado di poterli proteggere.

Crediti

Data di uscita : 16 Marzo 2023

: 16 Marzo 2023 Regia : David F. Sandberg

: David F. Sandberg Durata : 130 minuti

: 130 minuti Genere : Azione, Fantascienza, Avventura

: Azione, Fantascienza, Avventura Distribuzione : Warner Bros. Pictures

: Warner Bros. Pictures Produzione : New Line Cinema, DC Films, The Safran Company, Seven Bucks Productions

: New Line Cinema, DC Films, The Safran Company, Seven Bucks Productions Fotografia : Gyula Pados

: Gyula Pados Sceneggiature : Henry Gayden, Chris Morgan

: Henry Gayden, Chris Morgan Attori: Zachary Levi, Rachel Zegler, Jack Dylan Grazer, Asher Angel, Adam Brody, Meagan Good, Ross Butler, Djimon Hounsou, Helen Mirren.

Recensione

Il secondo film di Shazam ci porta direttamente nel vivo dell’azione, già dalle prime scene, non dovendo seguire lo sviluppo e la nascita dell’eroe. La pellicola rimane molto fedele alla precedente: vengono alternate a scende action, scene di vita quotidiana dei ragazzi. Sempre presento poi una vena comica che, a nostro parere, rappresenta il punto di forza del film.

La trama non si mostra di certo come la più originale, presentando una serie di cliché del genere, molto banali. L’azione però è sicuramente l’elemento preponderante, portando sullo schermo una serie di combattimenti epici ma spesso troppo tamarri. I nemici da affrontare sono estremamente vari: divinità greche dai poteri formidabili, un enorme drago sputa-fuoco e molte creature appartenenti alla mitologia greca, come minotauri, ciclopi, arpie ed unicorni.

Come detto in precedenza, la caratteristica che più funziona nel film è che non si prende sul serio, lasciando spazio alla comicità anche nelle scene più concitate. Numerose le gags divertenti tra eroi e nemici, che più di una volta hanno fatto ridere in maniera sincera tutta la sala.

Il budget del film non sembrava essere molto elevato, forse questa la causa di una CGI non particolarmente apprezzabile. Nello specifico, i mostri dell’antica Grecia che invadono la città, non sembrano realistici e si rompe l’immedesimazione nell’universo narrato. A far storcere il naso è anche il comportamento di queste bestie, che non sembra effettivamente spontaneo, ma troppo macchinoso.

A non averci convinto pienamente c’è anche l’atteggiamento degli attori protagonisti, un po’ troppo impassibili ed innaturali difronte scene drammatiche. Abbiamo però apprezzato i colpi di scena, di cui Shazam è ricco, continuando così a catturare l’attenzione dello spettatore nonostante le banalità, in particolare sul finale, in cui si continua a far leva sull’incredulità dello spettatore.

Giudizio finale e conclusioni

Tirando le somme, Shazam! Furia degli dei, è un film che sembra essere in grado di intrattenere, è però rivolto ad un pubblico più piccolo, di bambini e ragazzi. Se siete degli amanti del film precedente apprezzerete questo sequel, nonostante le tante sbavature. Non possiamo dire lo stesso però per un pubblico più maturo, che potrebbe rimanere perplesso dinanzi a scelte di trama poco originali ed un design di mostri e nemici troppo blando.

Trailer