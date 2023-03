Nonostante una ineluttabile familiarità nella tipologia degli eventi e nella modalità di esporli allo spettatore, questo sesto capitolo della serie degli “Scream” mantiene una lodabile chiarità di intenti e un potere solidamente intrattenitivo che lo portano indiscutibilmente ad essere uno dei migliori episodi del franchise.



Ambientato circa un anno dopo gli accadimenti del precedente “Scream“, ritroviamo gli ultimi sopravvissuti agli efferati delitti di Woodsboro (le sorelle Sam e Tara Carpenter, insieme ai gemelli Chad e Mindy Meeks) che tentano di lasciarsi alle spalle il tragico passato provando a rifarsi una vita a New York. Ciò che ancora non sanno è che proprio all’interno della metropoli si annida un nuovo e ancor più temibile Ghostface che li sta aspettando pronto per un’altra sanguinosa carneficina. Sarà curioso dunque vedere come i nostri affronteranno questo ulteriore inizio. Ce la faranno a scamparla o soccomberanno alla furia cieca del terribile assassino mascherato?

Scream 6

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Cast: Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion, Henry Czerny, Mason Gooding, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Jenna Ortega, Courteney Cox, Hayden Panettiere, Josh Segarra, Tony Revolori, Samara Weaving, Thomas Cadrot

Genere: horror, thriller

Durata: 123 minuti

Produzione: Stati Uniti, 2023

: Stati Uniti, 2023 Casa di produzione : Paramount Pictures, Spyglass Entertainment Group, Radio Silence Productions, Project X Entertainment, Outerbanks Entertainment

: Paramount Pictures, Spyglass Entertainment Group, Radio Silence Productions, Project X Entertainment, Outerbanks Entertainment Distribuzione : Eagle Pictures, Paramount Pictures

Data di uscita: 9 marzo 2023 (10 marzo negli USA)

Il film costituisce il sesto capitolo del celebre franchise cinematografico di “Scream“, seguito dell’omonimo film del 2022 degli stessi registi. “Scream VI” vede il ritorno sullo schermo di Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown e di Hayden Panettiere che riprende il suo ruolo da “Scream 4“. Originariamente previsto per il 31 marzo, il film è stato distribuito nelle sale statunitensi il 10 marzo 2023, mentre in Italia il 9 marzo dello stesso anno.

Recensione

“Scream VI“, per la regia di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (noti come i Radio Silence) continua l’epopea delle sorelle Carpenter mentre si lasciano alle spalle gli eventi delittuosi di Woodsboro e puntano gli occhi verso un contesto totalmente diverso, ovvero quello metropolitano di New York. Sam e Tara sperano così di eludere in qualche modo il trauma che le ha investite un anno prima provando a crearsi una vita migliore (senza possibilmente passare a miglior vita) nella Grande Mela.

Da una sceneggiatura, a firma James Vanderbilt e Guy Busick, incredibilmente nitida, debitamente tagliente (e come potrebbe essere altrimenti!) ed apparecchiata in modo impeccabile, si sviluppa dunque una eterogenea e visualmente gradevolissima processione di ammazzamenti che ti attacca alla poltrona senza proprio (è il caso di dire) alcuna via di scampo. Dopo il tedio sostanziale che ammantava il capitolo precedente, il quale non faceva certo ben sperare per il prosieguo della storia, ecco come una fenice risorgere la saga in tutto il suo splendor macrabo per andare ad accontentare le folte legioni dei suoi devoti; ma non solo, anche uno spettatore occasionale ha certamente di che goderne di questo splatterfest convulso e fieramente vitale, sfacciato e aggressivo, vivido e sanguinolento come probabilmente mai prima.

Unitamente ad un ritmo forsennato e a una tensione cocente dal primo all’ultimo fotogramma, ad elargire un divertimento palpabile contribuiscono senza dubbio le prestazioni degli attori: le sorelle Melissa Barrera e Jenna Ortega, in particolare, sono di una forza e un’abnegazione incommensurabili nel caratterizzare i reciproci personaggi con una vulnerabilità e accanto un coraggio davvero suscettibili di applauso. Ma anche il duo Meeks-Martin (Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown) risulta incredibilmente simpatico e perfettamente funzionale al racconto.

“Scream VI” potrà insomma anche troppo ricalcare i tòpoi del cinema di genere, o nella fattispecie le caratteristiche descrittivo-stilistiche dei cinque film che l’hanno preceduto. E non soddisferà forse neppure chi rimanesse poco o perfino male impressionato dai continui o eccessivi riferimenti “meta”. Resta il fatto che i film di paura brutti e noiosi sono completamente un’altra cosa.

Questo film fa parte delle nostre vite da un bel po’, ma penso che siamo ancora sorpresi dalla ricchezza, dall’interesse e dalla profondità del rapporto tra i quattro. Questo film è davvero implacabile e davvero viscerale. C’è molto di più di me e Matt in esso. Ha tutti gli ingredienti, tutte le cose che amiamo del franchise, ma ha un atteggiamento un po’ diverso. Siamo convinti che le persone ne saranno davvero entusiaste. Vuoi sempre avere questo momento in cui sospiri, il sospiro di sollievo, questa espirazione dopo il processo di realizzazione di qualcosa. E penso che non l’abbiamo avuto tra questi film [Scream e Scream VI, n.d.r.], ma ciò in realtà ha davvero aiutato molto Scream VI, poiché il ritmo del film e il ritmo della sua realizzazione sono molto simili. Speriamo in un seguito. Vogliamo guardare Scream , che siamo coinvolti o meno, per il resto della nostra vita.

