Recensione “Love Again”: una commedia d’amore già vista

Con un cast d’eccezione formato da Celine Dion, Priyanka Jonas e Sam Heughan, Love Again è la commedia romantica in uscita l’11 Maggio 2023 in tutte le sale cinematografiche. Diretto da James Strouse e distribuito da Sony Pictures, il film ci porta nella vita dell’illustratrice Mira e del critico musicale Rob Burns, entrambi alle prese con un difficile passato con l’amore. Ma sarà davvero un successo come ci si aspettava?

Indice

Love Again – tutte le informazioni

Trama

Dopo due anni dalla morte del suo fidanzato a causa di un incidente stradale, l’illustratrice Mira Ray non riesce a riprendersi: il suo lavoro va male, ha vissuto per due anni con i suoi e non riesce a buttarsi nuovamente nella vita sociale. Un giorno – su consiglio di un amico – decide di “parlare” con il suo fidanzato morto scrivendogli dei messaggi sul suo vecchio numero, senza sapere che ora appartiene al critico musicale Rob Burns. Quest’ultimo, colpito dalle bellissime parole della sconosciuta, se ne innamora senza sapere nulla di lei ma non ha il coraggio di risponderle. Sarà solo grazie a Celine Dion – conosciuta per un’intervista – che Rob avrà il coraggio di andarla ad incontrare una volta per tutte.

Crediti

Data di uscita : 11 Maggio 2023

: 11 Maggio 2023 Regia : James C. Strouse

: James C. Strouse Durata : 107 minuti

: 107 minuti Genere : commedia romantica, drammatico

: commedia romantica, drammatico Sceneggiatori : James C. Strouse

: James C. Strouse Distribuzione : Sony Pictures

: Sony Pictures Produzione : Thunder Road Films, 2.0 Entertainment, Screen Gems

: Thunder Road Films, 2.0 Entertainment, Screen Gems Attori: Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Céline Dion, Nick Jonas

Recensione

Come lo stesso titolo fa già intuire, Love Again parla – appunto – del coraggio di tornare ad amare. Sia Mira che Rob hanno avuto un’esperienza brutta – maggiormente lei – nella loro vita. Il fidanzato di Mira è morto prima di chiederle di sposarla, la fidanzata di Rob l’ha lasciato pochi giorni prima del matrimonio e si è rifatta immediatamente una vita. Già qui ci troviamo difronte a una trama tipica delle commedie drammatico-romantiche che riprende molti espedienti e dinamiche del genere, ma non è un dettaglio poi così penalizzante, se non fosse per lo sviluppo di tutto il film che risulta monotono e non riesce a trovare dei punti di evoluzione.

La trama si trova infatti già a vacillare quando ci rendiamo conto che la recitazione di Pryianka Jonas risulti spesso non esaustiva nel mostrare le emozioni del momento, creando così un distacco con l’osservatore e rendendo difficile immedesimarsi con lei. Lo stesso vale per l’attore di Sam Heughan che – in questo ruolo – non è riuscito a dare proprio il meglio di sé. A mettere ancora di più in evidenza questo lato negativo del film, ci sono i continui piani del regista dove ci troviamo ad osservare espressioni che non riescono a trasmetterci quasi nulla.

Nonostante l’idea dei due personaggi feriti dall’amore e per questi titubanti a gettarsi nella mischia fosse una cosa vista e rivista, il regista ha pensato bene di inserire un altro ruolo molto stereotipato: quello di Céline Dion, che fa in parte da terapista, in parte da matchmaker. L’idea di partenza – in realtà – non era poi così malvagia, se non fosse che gli sceneggiatori non sono riusciti a darle uno spessore, mettendole in bocca solo frasi fatte.

L’unico personaggio che possiamo dire di aver davvero – e inaspettatamente – apprezzato, è quello di Nick Jonas. Quest’ultimo compare nel film come un personaggio divertente e ottimo nel suo ruolo. Interpreterà infatti un ragazzo super palestrato e in fissa con il fitness incontrato da Mira su Tinder. In caso non lo sapeste, Nick Jonas è marito di Pryianka da molti anni.

A una trama vacillante e dei personaggi scarsamente caratterizzati, si aggiungono anche delle sottotrame e degli espedienti che vengono gettati senza dargli poi seguito. Parliamo, ad esempio, del blackout di quando Mira manda un messaggio a Rob: essendo una cosa puramente tecnologica – e non scientifica – non aveva alcun senso. Oppure possiamo parlare dell’incontro tra Mira e la sua editrice: quest’ultima le ripete che dovrà consegnare il lavoro a breve o perderà il lavoro. Ovviamente, ci aspettavamo già come andava a finire, ma gli sceneggiatori hanno lasciato questa piccola parentesi isolata senza darle una vera e propria conclusione.

Giudizio e Conclusioni

Gli intenti con cui il film è nato non erano sicuramente dei peggiori. Anche se la trama era fin dall’inizio molto basic, nel corso della storia ci sono stati spunti narrativi che potevano aver del potenziale ed essere sviluppati in modi sicuramente migliori e più funzionali. Lo stesso vale per i personaggi ai quali è toccata una scarsissima caratterizzazione che li ha resi piatti e poco interessanti. Possiamo sicuramente affermare che – purtroppo – la pellicola non riesce ad emozionare come avrebbe voluto, lasciando lo spettatore annoiato e disinteressato. Si che ci troviamo all’interno di una commedia d’amore, ma forse avremmo preferito vedere anche del contesto oltre a questo.

Trailer

