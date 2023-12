“Love Again” è una commedia sentimental–musicale scritta e diretta da James C. Strouse, dove l’unica nota intonata è offerta da Céline Dion al suo debutto cinematografico.

Love Again – tutte le informazioni

Trama

E se un messaggio arrivato per caso ti portasse all’amore della tua vita? In questa commedia romantica, Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas), alle prese con la perdita del suo promesso sposo, invia una serie di messaggi romantici al suo vecchio numero di cellulare… senza sapere che adesso è il numero del telefono aziendale di Rob Burns (Sam Heughan). Rob, giornalista, resta rapito dalla sincerità…

Scritto e diretto da James C. Strouse (“L’incredibile Jessica James“), “Love Again” vede protagonisti Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan e Céline Dion. Il film presenta anche diverse canzoni di Dion e un cameo del vero marito di Chopra Jonas, Nick Jonas. “Love Again” è un remake americano del film tedesco del 2016 “SMS für Dich“.

Crediti

Regia : James C. Strouse

: James C. Strouse Soggetto : dal film “SMS für dich” di Andrea Willson, Malte Welding, Karoline Herfurth, Sophie Kluge e Anike Decker, dal romanzo “SMS für Dich” di Sofie Cramer, storia di James C. Strouse

: dal film “SMS für dich” di Andrea Willson, Malte Welding, Karoline Herfurth, Sophie Kluge e Anike Decker, dal romanzo “SMS für Dich” di Sofie Cramer, storia di James C. Strouse Sceneggiatura : Jim Strouse, Sofie Cramer, Andrea Willson

: Jim Strouse, Sofie Cramer, Andrea Willson Cast : Priyanka Chopra, Sam Heughan, Céline Dion, Russell Tovey, Lydia West, Celia Imrie, Omid Djalili, Steve Oram, Arinzé Kene, Amanda Blake (I), David Atkinson, Harry Attwell

: Priyanka Chopra, Sam Heughan, Céline Dion, Russell Tovey, Lydia West, Celia Imrie, Omid Djalili, Steve Oram, Arinzé Kene, Amanda Blake (I), David Atkinson, Harry Attwell Genere : Commedia, Drammatico, Sentimentale

: Commedia, Drammatico, Sentimentale Durata : 104 minuti

: 104 minuti Produzione : Stati Uniti, 2023

: Stati Uniti, 2023 Casa di produzione : Screen Gems, 2.0 Entertainment, Thunder Road Films

: Screen Gems, 2.0 Entertainment, Thunder Road Films Distribuzione : Sony Pictures (per lo streaming Prime Video)

: Sony Pictures (per lo streaming Prime Video) Data di uscita: 6 dicembre 2023 (streaming)

Recensione

Basato sul film tedesco del 2016 “SMS für Dich”, a sua volta ispirato all’omonimo romanzo del 2009 di Sofie Cramer, diretto e co-sceneggiato da James Strouse, “Love Again” è un film del filone sentimentale, tanto affascinante quanto imbarazzante.

Anche se potrebbe apparire inizialmente sfizioso, la storia è sovente melensa e senza combinazioni particolarmente interessanti dal punto di vista dei dialoghi, e in più né le interpretazioni né l’ambientazione sembrano sufficienti a far sì che racconto e personaggi possano in qualche modo intrigare. Inoltre la pellicola spreca non solo i suoi aggraziati protagonisti – Priyanka Chopra Jonas della serie tv “Citadel” e Sam Heughan di “Outlander” – che appaiono carucci ma sciapi, oltre a scarseggiare parecchio in chimica, ma sacrifica invanamente anche un ottimo cast di supporto britannico comprendente Celia Imrie, Omid Djalili e il duo di “Years and Years” Russell Tovey e Lydia West, che si nota amalgamato poco e male.

Tutto è così sostanzialmente fuori fuoco che l’unica nota intonata la offre – manco a dirsi – una Céline Dion (anche produttrice) nella parte di sé stessa, al suo primo ruolo cinematografico a cinquantacinque anni, senz’altro il principale vantaggio del vedere il film di Strouse.

“Love Again” non riesce mai a trovare il baricentro, un tono coerente, un’emozione reale, e pare dimenticarsi senza alcun pudore del pre-requisito che sta alla base di ogni commedia romantica: far sognare.

Giudizio conclusivo

Lungi dal poter essere un degno rappresentante del genere rom-com, “Love Again” non offre molto di più di un divertimento insipido e poco interessante.

Note di regia

Per convincere Céline Dion ci sono voluti mesi, forse anche un anno intero. In SMS für Dich c’è una cantante immaginaria straordinaria, interpretata da Henriette Boot, e tutti abbiamo pensato che se avessimo potuto inserire un vero artista sarebbe stato più interessante e la sua vita avrebbe parlato con i temi del film. Non sapevamo se saremmo riusciti a convincere Céline, ma quello era sempre il nostro sogno

Love Again è una commedia romantica nella ricca e meravigliosa tradizione di Rob Reiner e Nora Ephron. Elaine May è un’altra delle mie registe preferite in assoluto. Ma Nora Ephron era la mia stella polare. Insonnia d’amore [scritto e diretto da Ephron] è stato grandioso, perché Meg Ryan e Tom Hanks non condividono molto tempo sullo schermo. Penso che il film sia un miracolo, in questo senso. In realtà, per molti aspetti. Questa è ovviamente un’iconica commedia romantica che tutti conosciamo e amiamo. È stato uno di quelli che ho guardato molto, a cui ho pensato molto e che ho studiato. Solo perché c’era un parallelo molto diretto nella storia. Stiamo osservando due persone separatamente, su binari paralleli. Si tratta di far aspettare il pubblico fino a quando non si riuniranno davvero. In Love Again i due si incontrano non proprio alla fine, come in Insonnia d’amore . Ma ho provato a parlare di un paio di film come importanti punti di riferimento per i capi dipartimento, ed è stato quello di cui ho parlato ancora e ancora. Perché non solo Meg Ryan e Tom Hanks trascorrono così tanto tempo separati, ma adoro Bill Pullman in quel film. Penso che sia una lezione interessante, un ostacolo romantico che è “in mezzo” ma che in realtà è un personaggio simpatico. Penso che Nora Ephron fosse davvero abile nel modo in cui gestiva quelle persone e quelle situazioni. C’è un certo peso e autenticità. Non c’è nessuno che non ti piace nei suoi film, davvero

Trailer