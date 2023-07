Recensione “Lo sposo indeciso”: una nuova commedia tutta italiana

“Lo sposo indeciso” è una nuova commedia che porta sul grande schermo un’interessante storia d’amore tra due persone provenienti da mondi completamente diversi. Il film, diretto da Giorgio Amato, cattura l’attenzione degli spettatori con un mix di situazioni divertenti, romanticismo e una riflessione sul rapporto tra ragione e fortuna.

Indice

Lo Sposo Indeciso – tutte le informazioni

Trama

Gianni e Samantha si amano moltissimo ma provengono da due mondi diversi. Gianni è un professore universitario di Filosofia morale: è colto, raffinato e anticlericale. Samantha lavora come inserviente nell’università, ha una famiglia modesta, vuole sposarsi in chiesa e si è fermata alla terza media. Nonostante il grande amore tra i due, sembra che tutti coloro dalla parte di Gianni siano contrari: da sua figlia Daniela, nata dal primo matrimonio, al suo migliore amico Edoardo, professore universitario di Antropologia a Stanford. Come se non bastasse, il giorno del matrimonio i due sembrano essere colpiti da una maledizione. Gianni è vittima di una forte incontinenza e Samantha cade dalle scale rompendosi un dente. E c’è di più: piove moltissimo, nonostante il meteo portasse sole. Ci sarà una maledizione dietro tutto questo? Si tratta della sfortuna pura o c’è un modo per spiegarlo razionalmente?

Crediti

Data di uscita : 29 Giugno 2023

: 29 Giugno 2023 Regia : Giorgio Amato

: Giorgio Amato Durata : 1h 36

: 1h 36 Genere : commedia romantica

: commedia romantica Distribuzione : Europictures

: Europictures Attori: Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Francesco Pannofino, Morena Gentile, Jenny De Nucci

Recensione

Con un cast eccezionale che vede la partecipazione di Francesco Pannofino, Claudia Gerini e Gian Marco Tognazzi e Ilenia Pastorelli come protagonisti, Giorgio Amato torna al cinema con una nuova commedia che vede protagoniste due persone provenienti da mondi completamente differenti.

Gianni e Samantha sono due anime apparentemente opposte: lui è un intellettuale colto e anticlericale convinto, mentre lei proviene da una famiglia modesta e ha una visione più tradizionale del matrimonio. Nonostante queste differenze, i due personaggi si amano profondamente, ma devono affrontare le critiche e le opposizioni che ricevono dalla loro cerchia di amici e parenti. Tognazzi – che interpreta Gianni – offre una performance affascinante e convincente nel ruolo del professore colto, raffinato e anticlericale. Il suo talento comico si esprime attraverso il modo in cui interpreta il personaggio, regalando al pubblico una serie di momenti esilaranti e battute ben calibrate.

Razionalità e irrazionalità: due mondi – apparentemente – inconciliabili

Ma centrale – nella commedia – è anche il grande contrasto tra razionalità e irrazionalità. Mentre Samantha sembra essere quella più scaramantica e – per alcuni versi – irrazionale, Gianni è tutto il suo opposto. Sarà solo a causa degli eventi accaduti nel giorno del matrimonio – che si succedono in un climax sempre più ascendente – che quest’ultimo dovrà mettere in dubbio ciò che fino a quel momento aveva sempre ritenuto sicuro e indiscutibile. Ragione e credenza vengono messe a confronto, mettendo alla prova i mondi dei due personaggi, soprattutto del professore.

Ad accentuare ancora di più il divario tra i due mondi di Samantha e Gianni ci sono i genitori e gli amici. La famiglia di lei non si preoccupa delle apparenze ed è molto più alla mano: Pannofino, nei panni del padre Remo, carica in modo divertente e mai esagerato il suo personaggio, parlando in romano e mostrando un certo astio nei confronti delle persone come Gianni. La famiglia e gli amici di Gianni, invece, sembrano essere tutto il contrario. Sua figlia Daniela – interpretata da Jenny De Nucci – ci tiene particolarmente alle apparenze e non approva assolutamente la nuova moglie del padre. Lo stesso vale per il suo migliore amico Edoardo che ritiene Samantha non all’altezza del suo amico.

Una commedia leggera ma con spunti di riflessione importanti

Nonostante questi due mondi sembrino essere totalmente distanti, quella che sembra una situazione tragica e senza soluzioni si trasformerà in un modo per far conoscere – per la prima volta – questi due mondi. La trama del film, sebbene si sviluppi attorno a una commedia romantica tradizionale, presenta sfumature più profonde che invitano a riflettere sulle dinamiche delle relazioni umane. Il contrasto tra le diverse visioni del mondo di Gianni e Samantha, così come le critiche e le opposizioni che devono affrontare, evidenziano l’importanza di superare i pregiudizi e di comprendere l’essenza dell’amore al di là delle differenze sociali e culturali.

Giudizio e Conclusioni

“Lo sposo indeciso” è una commedia che riesce a coniugare abilmente momenti di leggerezza e risate con riflessioni più profonde sulle dinamiche delle relazioni e sui pregiudizi sociali. La trama è molto semplice ma ben struttura e il cast d’eccezione riesce a portare in sala l’energia e la comicità di cui il film aveva bisogno. Se state cercando un film più leggero, divertente ma non frivolo, vi consigliamo assolutamente di non perdere questa nuova commedia tutta italiana!

Trailer