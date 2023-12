Sequel dell’omonima pellicola del 2022, “Il tuo Natale o il mio 2” (Your Christmas or Mine 2) è una commedia effervescente diretta da Jim O’Hanlon che può essere senz’altro annoverata fra i migliori film di queste festività.

Il padre di James vuole presentare la sua nuova fidanzata americana alla famiglia di Hayley e a Natale invita tutti in una lussuosa località sciistica sulle Alpi austriache. Ma le due famiglie si ritrovano l’una nell’alloggio dell’altra.

Tit. orig. : Your Christmas or Mine 2

: Your Christmas or Mine 2 Regia : Jim O’Hanlon

: Jim O’Hanlon Sceneggiatura : Tom Parry

: Tom Parry Cast : Asa Butterfield , Cora Kirk, David Bradley, Alex Jennings, Jane Krakowski, Daniel Mays, Joseph Obasohan, Harris Kiiza, Angela Griffin, Ram John Holder, Natalie Gumede, Rhea Norwood, Karl Markovics, Simon Hatzl, Franz Xaver Zach, Nabila Dolfini, Alessio Sica, Christopher Sherwood, Florian Sebastian Fitz, Franz Xaver Zeller, Anna Behne

: Asa Butterfield , Cora Kirk, David Bradley, Alex Jennings, Jane Krakowski, Daniel Mays, Joseph Obasohan, Harris Kiiza, Angela Griffin, Ram John Holder, Natalie Gumede, Rhea Norwood, Karl Markovics, Simon Hatzl, Franz Xaver Zach, Nabila Dolfini, Alessio Sica, Christopher Sherwood, Florian Sebastian Fitz, Franz Xaver Zeller, Anna Behne Genere : Commedia

: Commedia Durata : 101 minuti

: 101 minuti Produzione : Gran Bretagna, 2023

: Gran Bretagna, 2023 Casa di produzione : Mighty Pebble Pictures, Shiny Button Productions, The Story Collective

: Mighty Pebble Pictures, Shiny Button Productions, The Story Collective Distribuzione : Prime Video

: Prime Video Data di uscita: venerdi 8 dicembre 2023

Il seguito de “Il tuo Natale o il mio?” (2022), diretto dallo stesso regista Jim O’Hanlon minaccia di essere uno fra i migliori film natalizi dell’anno. Questo allegro sequel ha la solida calda familiarità del predecessore, con l’aggiunta di una straordinaria location tirolese a far da contorno a una storia simpatica con delle trovate slapstick davvero esilaranti.

Dal pasticcio farsesco che le due famiglie protagoniste combinano con gli hotel nei quali le rispettive trascorreranno le vacanze è tutto un susseguirsi di scoppiettanti scenette e di gag comiche di sicura presa. Ben scritto, nonostante una trama profondamente implausibile che tuttavia non ne inficia minimamente l’esito, “Il tuo Natale o il mio 2” è poi arricchito da un cast divertente e affiatato che si muove senza alcuna esitazione fra lo scherno, il sollazzo e la riflessione seria, non lesinando battute memorabili né sketch ridanciani che vanno a segno con una certa facilità.

Una pellicola non deve sempre essere necessariamente rivoluzionaria od oltremodo innovatrice per farsi ricordare, poiché in definitiva le narrazioni semplici impattano solamente laddove l’esecuzione sia ponderata, rassicurante e facilmente assimilabile da parte di uno spettatore. Ed il film parrebbe proprio soddisfare ogni esigenza di questo tipo.

Un film per le vacanze generalmente funziona meglio se gli interpreti e la sceneggiatura (così come la regia) operano mano nella mano al di fine di originare qualcosa che non sembri drammatizzato o rappresentato finzionalmente. E il lavoro di O’Hanlon fa questo su tutti i fronti, segnatamente sul piano del sentimentalismo, il quale assieme ad una interessante dose di nostalgia concorre a rendere “Il tuo Natale o il mio 2” davvero un must.

“Il tuo Natale o il mio 2” è un prodotto cinematografico natalizio ben diretto e opportunamente recitato, che non ha grossi meriti se non quello di intrattenere in modo spensierato e divertente.

[Cora Kirk, interprete] Siamo tornati con Hayley & James – è passato un anno, siamo in Austria e ci siamo scambiati di nuovo il Natale. Riuscirà la loro relazione a sopravvivere a un altro turbolento Natale in famiglia, o il loro futuro insieme è andato fuori pista?! Il padre di James ha invitato i Taylor a trascorrere il Natale in una lussuosa località sciistica nelle Alpi austriache, in modo che possano incontrare la sua nuova ragazza americana (interpretata dall’adorabile Jane Krakowski). Tuttavia, il padre di Hayley, Geoff (l’inimitabile Danny Mays), ha insistito per gestire la parte della prenotazione relativa alla sua famiglia, e qualcosa chiaramente è andato perso nella traduzione. Dopo un disguido con il trasporto all’aeroporto, le due tribù finiscono l’una nell’alloggio dell’altra, su lati diversi di una valle e agli estremi opposti della scala di valutazione di TripAdvisor. Aspettatevi altro caos con le famiglie Taylor e Hughes, caotici problemi di comunicazione e nuovi ed entusiasmanti personaggi che potrebbero capovolgere il mondo di Hayley. Un ritorno del nostro favoloso ensemble originale da YCOM 1, con alcune succose nuove aggiunte (Jane Krakowski, Rhea Norwood e Klaus the Goat).

