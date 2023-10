“Il convegno” (Konferensen), tratto dal romanzo omonimo e diretto dal regista svedese Patrik Eklund, è una commedia horror che non innova ma diverte attraverso un oculato mix di cattiveria e umorismo. Fuori ora su Netflix.

Il convegno – tutte le informazioni

Trama

“Il convegno” è una commedia slasher su una conferenza di teambuilding a cui partecipano dipendenti comunali che si trasforma in un incubo quando le accuse di corruzione iniziano a circolare e affliggono l’ambiente di lavoro. Allo stesso tempo, una figura misteriosa inizia a perseguitare e uccidere i partecipanti, uno per uno, in questa commedia slasher svedese con personaggi calorosi e umoristici.

Crediti

Tit. orig. : Konferensen

: Konferensen Tit. internazionale : The Conference

: The Conference Regia : Patrik Eklund

: Patrik Eklund Sceneggiatura : Patrik Eklund, Thomas Moldestad, Mats Strandberg

: Patrik Eklund, Thomas Moldestad, Mats Strandberg Cast : Marie Agerhäll, Amed Bozan, Robert Follin, Claes Hartelius, Jimmy Lindström, Adam Lundgren, Eva Melander, Cecilia Nilsson, Christoffer Nordenrot, Bahar Pars, Margareta Pettersson, Maria Sid, Katia Winter

: Marie Agerhäll, Amed Bozan, Robert Follin, Claes Hartelius, Jimmy Lindström, Adam Lundgren, Eva Melander, Cecilia Nilsson, Christoffer Nordenrot, Bahar Pars, Margareta Pettersson, Maria Sid, Katia Winter Genere : Commedia, Horror

: Commedia, Horror Durata : 100 minuti

: 100 minuti Produzione : Svezia: 2023

: Svezia: 2023 Casa di produzione : SF Studios

: SF Studios Distribuzione : Netflix

: Netflix Data di uscita: venerdi 13 ottobre 2023

Prodotto da SF Studios, The Conference è basato sull’omonimo romanzo dell’autore svedese Mats Strandberg, originariamente pubblicato nel 2021. Strandberg è uno degli scrittori horror svedesi più prolifici e i suoi libri sono stati pubblicati in oltre 30 paesi. Strandberg è anche produttore esecutivo del film.

Informazioni su SF Studios :

SF Studios, fondata nel 1919, è una delle società cinematografiche più antiche del mondo. Oggi SF Studios è lo studio cinematografico leader nella regione nordica con sede a Stoccolma, Svezia e uffici a Oslo, Copenaghen, Helsinki e Londra. L’azienda produce e distribuisce lungometraggi e serie TV, oltre a fornire il servizio di streaming SF Anytime. SF Studios fa parte della principale società di media nordica Bonnier.

Recensione

Non è esattamente un’idea originale quella del regista svedese Patrik Eklund : l’idea cioè di inscenare degli eventi sanguinosi sul luogo di lavoro. Vedere ad esempio “Severance: tagli al personale” o “Mayhem” per credere. Tuttavia il suo “Il convegno” – una squadra di lacchè orientati al profitto i quali a un certo momento in azienda incontrano l’ultraviolenza – attraverso una mistura ben dosata di cattiveria e umorismo è in grado di creare qualcosa di cruento abbastanza da soddisfare i fan dell’horror.

Nel film troviamo un assassino mascherato e una gamma di personaggi che si rifiutano di comprendere il pericolo che hanno di fronte, dunque nulla di troppo innovativo; ma comunque la pellicola dà l’idea di essere un prodotto d’intrattenimento adeguato, supportato da delle performance sufficientemente dense, un montaggio scattante e anche un certo gusto tangibile per l’allegria macabra. Sebbene nessun singolo tono – sia esso quello più belluino o l’altro più comico – risulti prevalere all’interno del racconto, nel suo complesso il film spinge al buffonesco, ma con un crescente senso di tensione da dirigerlo più specificamente verso un territorio tipicamente slasher.

Mentre l’assassino esce allo scoperto e rivela una ferocia grande quanto la gigantesca testa da mascotte che indossa, alcuni personaggi continuano, nel corso della proiezione, a fornire un leggero sollievo comico man mano che il numero dei morti aumenta. Ma il loro destino è accompagnato da un’efferatezza disumana che contribuisce a bilanciare perfettamente il tutto.

Un horror corre sempre il rischio di diluirsi troppo se troppo scemotto, di perdere in sostanza il suo potere intimidatorio. “Il convegno”, invece, sembra raggiungere un buon equilibrio tra i suoi fattori, e molti ammazzamenti finiscono per risultare agghiaccianti al punto che nessuna gaiezza eccessiva può rischiare di vanificarne l’effetto sinistrogeno.

Giudizio conclusivo

“Il convegno” è una commedia oscura nella quale gli elementi orroristici e comici sono perfettamente fusi insieme di modo da creare un intrattenimento brutale e divertente.

Note di regia

È un onore portare The Conference sullo schermo insieme a SF Studios e Netflix. Con il romanzo unico di Mats Strandberg come modello e un cast fenomenale, questo film ha tutto il potenziale per diventare un futuro classico. Una storia molto sanguinosa, divertente e avvincente sugli antieroi non celebrati del settore pubblico

[Mats Strandberg, autore] È stato fantastico servire come produttore esecutivo di The Conference. Nei nostri incontri abbiamo avuto un’atmosfera decisamente migliore rispetto ai personaggi del film. Thomas Moldestad e Patrik Eklund hanno fatto un lavoro incredibile nel catturare non solo il sangue e la tensione, ma anche l’umorismo e l’imbarazzo quotidiano che possono verificarsi solo in una conferenza svedese. E il cast è migliore di quanto avrei mai potuto immaginare

Trailer