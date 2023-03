Recensione Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, il divertente fantasy basato sul gioco di ruolo

Il 29 Marzo al cinema arriverà, per la gioia dei fan e non solo, Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri. Pellicola basata sull’omonimo gioco di ruolo targato Wizard of the Coast. Con questo tentativo sembra proprio che siano riusciti a far centro su un’opera originale, divertente e che può essere apprezzata anche da coloro che non conoscono affatto il brand.

Nell’ultimo periodo abbiamo visto, sia al cinema che su piattaforme streaming, come aziende di brand di giochi siano riusciti a portare sullo schermo prodotti estremamente validi, un esempio è quello di The Last of Us o di Arcane. Così facendo si è andati ad alzare di molto l’asticella di prodotti che un tempo erano soltanto semplici manovre di marketing senza anima.

i tempi sono cambiati, le aziende hanno capito che per catturare il pubblico c’è bisogno di opere apprezzabili e funzionali. Anche in questo caso sembra che l’utilizzo di un brand molto popolare sia riuscito brillantemente in un adattamento cinematografico.

Un universo ricco di creature e riferimenti che gli appassionati del gioco conosceranno benissimo, ma che anche coloro che non si sono mai approcciati ad esso riusciranno ad apprezzare, rimanendone incantati.

Indice

Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, tutte le informazioni

Trama

La trama si apre con il protagonista di nome Edgin, interpretato da Chris Pine, bardo che si trova in un carcere assieme alla sua compagna di avventure, la guerriera Holga. Così, difronte un consiglio convocato per chiedere la grazia, il prigioniero racconterà la sua vita. In passato era un onesto difensore della patria e membro dell’associazione chiamata Arpa.

Qui però si creò dei nemici, i maghi rossi, i quali uccisero sua moglie. Proprio dopo questo episodio decise di diventare un ladro assieme ad Holga, conosciuta in una taverna e ad altri membri. Tutto ciò solo per poter sfamare la sua bambina rimasta orfana.

Justice Smith plays Simon, Sophia Lillis plays Doric, Michelle Rodriguez plays Holga and Chris Pine plays Edgin in Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves from Paramount Pictures and eOne.

Un giorno, con la sua squadra e una nuova recluta, una cupa strega, decise di partire alla ricerca di un artefatto in grado di poter riportare in vita anche una persona uccisa da un mago rosso, come sua moglie. Durante l’avventura, Edgin ed Holga furono catturati, così decise di affidare ad un suo compagno le cure della figlia e la tavoletta.

I due, riusciti a fuggire dalla prigione, si ritrovano, dopo soli due anni, in un mondo diverso da quello lasciato. A governare la grandissima città di Neverwinter è proprio il loro vecchio compagno di squadra, interpretato dal fantastico Hugh Grant, che rifiutandosi di restituire a Edgin sua figlia, si rivelerà proprio uno dei principali antagonisti della pellicola.

Crediti

Data di uscita : 30 Marzo 2023

: 30 Marzo 2023 Regia : Jonathan Goldstein, John Francis Daley

: Jonathan Goldstein, John Francis Daley Durata : 134 min

: 134 min Genere : Fantasy, avventura, commedia

: Fantasy, avventura, commedia Distribuzione : Eagle Pictures

: Eagle Pictures Produzione : Paramount Pictures, Entertainment One

: Paramount Pictures, Entertainment One Fotografia : Barry Peterson

: Barry Peterson Sceneggiature : Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Michael Gilio

: Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Michael Gilio Attori: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Hugh Grant, Chloe Coleman, Jason Wong, Daisy Head.

Recensione

La pellicola diretta da Jonathan Goldstein e John Francis Deley si presenta come un fantasy che riporta molti leitmotiv tipici del genere: il viaggio dell’eroe, le diverse barriere che impediscono i procedimento del cammino (come la prigione o la fortezza di Neverwinter di Forge), i diversi mezzi magici con cui poter superare gli ostacoli ed infine un malvagio avversario che mira a dominare il mondo.

Justice Smith plays Simon, Chris Pine plays Edgin, Rege-Jean Page plays Xenk, Sophia Lillis plays Doric and Michelle Rodriguez plays Holga in Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves from Paramount Pictures and eOne.

Tutte queste caratteristiche sono rese per niente banali da un pizzico di comicità sparso in maniera molto intelligente, andando ad ironizzare e a parodiare anche molti stereotipi e cliché delle più classiche opere fantasy.

Un esempio che sentiamo la necessità di riportare qui è quello di un personaggio, ovvero Xenk, un eroe che aiuterà il nostro gruppo a procedere. Impeccabile, il classico guerriero integerrimo e leale, forse però troppo perfetto, che andrà a generare una serie di scene comiche che mirano proprio a ridicolizzare queste qualità.

Per quanto riguarda la riuscita delle creature non possiamo lamentarci. Il budget sembrava andare da 100 ai 150 milioni, ed è stato sfruttato al meglio. Le creature realizzate in modo impeccabile, molto realistiche, dai divoracervelli fino ad anche i draghi più grandi ed esagerati, che rendevano perfettamente sullo schermo. Possiamo dire lo stesso dei paesaggi e delle ambientazioni, immersive ed incantevoli.

Chris Pine plays Edgin in Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves from Paramount Pictures and eOne.

Parlando della recitazione invece ci sono stati momenti alti ed altri più bassi. Alcuni membri del cast, attori navigati, li abbiamo trovati perfetti per la loro parte, soprattutto azzeccato Chris Pine nelle vesti del bardo e Hugh Grant in quelle subdolo signore di Neverwinter, affamato di denaro e potere. Altri personaggi invece appaiono troppo macchinosi e rigidi, ma niente di eccessivamente problematico.

Giudizio finale

Dunque possiamo concludere dicendo che Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, è un fantasy divertente e coinvolgente che vi porterà all’interno del mondo di un gioco che, a prescindere dal fatto che lo conosciate o meno, riuscirà sicuramente a catturarvi. Nonostante lo scetticismo, ci siamo ritrovati davanti un’opera che abbiamo apprezzato molto!

Trailer