Su Disney+ dall’8 dicembre 2023, “Diario di una Schiappa a Natale – Si Salvi Chi Può!” diretto da Luke Cormican può senz’altro costituire un valido diversivo per affrontare col sorriso le feste in famiglia.

Diario di una Schiappa a Natale – Si Salvi Chi Può! – tutte le informazioni

Trama

Quest’anno le vacanze invernali si stanno rivelando particolarmente stressanti per Greg Heffley. Dopo aver accidentalmente danneggiato uno spazzaneve mentre faceva un pupazzo di neve con il suo migliore amico Rowley Jefferson, Greg teme di non ricevere la nuova console per videogiochi che desidera tanto per Natale. Per peggiorare le cose, rimane bloccato dalla neve con la sua famiglia, tra cui il burbero fratello maggiore Rodrick e il fastidioso fratello minore Manny

Crediti

Tit. orig. : Diary of a Wimpy Kid Christmas: Cabin Fever

Sceneggiatura : Jeff Kinney

: Jeff Kinney Voci : Erica Cerra, Hunter Dillon, Gracen Newton, Chris Diamantopoulos, Christian Convery, Spencer Howell, Gabriel Iglesias, Wesley Kimmel, Grant Kinney, Will Kinney, Gracen Newton, Ego Nwodim, Anthony Parnther, Randy Pearlstein, Jeannette Reyes, Windham Rotunda, Lisa Ann Walter, Juliet Donenfeld, Johnny Gidcomb, Luke Lowe, Matt Nolan, Lily Oliver, Carson Pak, Chrystee Pharris, Somali Rose, Marley Soleil, Benjamin Valic, Paul-Mikél Williams

Genere : Animazione, Avventura, Commedia

: Animazione, Avventura, Commedia Durata : 62 minuti

: 62 minuti Produzione : Stati Uniti/Canada, 2023

: Stati Uniti/Canada, 2023 Casa di produzione : Bardel Entertainment, Titmouse, Twentieth Century Animation, Walt Disney Pictures

: Bardel Entertainment, Titmouse, Twentieth Century Animation, Walt Disney Pictures Distribuzione : Disney+

: Disney+ Data di uscita: venerdi 8 dicembre 2023

Recensione

Il nuovo Diario di una schiappa a tema festivo dal titolo “Diario di una Schiappa a Natale – Si Salvi Chi Può!” rappresenta decisamente un ottimo modo per catapultarsi in atmosfera natalizia a suon di colpi di scena amabilmente pestiferi. Imprescindibili per un moderno genitore, i racconti umoristici a firma Jeff Kinney hanno sempre conquistato il favore tanto dei piccoli quanto dei grandi che tornano così a farsi piccoli, e la trasposizione di questo sesto episodio della saga si può dire non tradisca le aspettative.

Il nuovo cartone arriva giusto in tempo per Natale con il suo carico di spensieratezza e serenità in grado di far apprezzare ancor più i tipici momenti famigliari di questo periodo dell’anno. Il bricconcello Greg, autoreferenziale ma tutto sommato simpatico sa indubbiamente come intrattenere il pubblico, ne conquista la fiducia con tenera furberia, né veicola le aspettative con smaccato savoir-faire.

Pregevole poi il fatto che “Diario di una Schiappa a Natale – Si Salvi Chi Può!” sappia affermarsi attraverso una tipologia di animazione semplice e a buon mercato: non vi lascerà a bocca aperta con effettistiche tecnologicamente avanzate né una CGI iper-verista, bensì vi conquisterà semplicemente con colori vividi e immagini frizzanti, una sana grafica “vecchia scuola” alla quale i bambini rimangono in fondo sempre tradizionalmente legati.

Insomma, possiamo dire che l’emozione di vedere questo universo di libri prendere vita su uno schermo non invecchi sostanzialmente mai.

Giudizio conclusivo

“Diario di una Schiappa a Natale – Si Salvi Chi Può!” si offre come una commedia d’animazione birichina e simpatica che può senz’altro ambire a rallegrare tutta la famiglia durante le festività natalizie.

Note

[Jeff Kinney, autore]

Penso che dovremmo aspettarci un film di Natale diverso. È un film sulle vacanze del protagonista e questo significa che ha una marcia in più. In questo capitolo Greg riserva non poche sorprese: combina un guaio grande e non sa come risolverlo. Le risate sono assicurate. Inoltre, è stata una grande esperienza creativa. Ho un ottimo rapporto con la Disney, con i produttori con i quali lavoro e con il regista. Non avrei potuto chiedere di meglio. Credo che il superpotere di questo film sia quello di essere adatto a tutta la famiglia. È un po’ insolito nel mondo dell’intrattenimento per bambini ma credo che molte famiglie guarderanno il film e si rivedranno nei personaggi. Credo che tutto ciò che è nato dal mio senso dell’umorismo sia dovuto al fatto che quando ero bambino non ero particolarmente divertente. Nessuno avrebbe mai pensato che fossi un bambino ironico, ma avevo pensieri oppure osservazioni divertenti. Ora, da adulto, sono in grado di farle emergere. Desidero la calma in questo periodo natalizio. Ma spero che le mie storie continuino ad andare avanti. Sono arrivato al libro numero 18, che è un numero importante. Ma credo che ai bambini piaccia l’affidabilità di Greg, il fatto che ci sia sempre un nuovo libro in uscita in ogni stagione. Sento che il mio lavoro è fare in modo che quei libri continuino ad arrivare. Come Greg, trovo che il Natale sia un periodo dell’anno stressante. Questo è dovuto soprattutto al fatto di non essere bravo a fare i regali. Siccome sono sempre in difficoltà mi riduco all’ultimo secondo.

Trailer