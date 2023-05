Recensione “Book Club – il capitolo successivo”: il viaggio tra le amiche più irriverenti di sempre

Dopo cinque anni dall’uscita del primo capitolo Diane, Vivian, Sharon e Carol tornano di nuovo sul grande schermo con Book Club – il capitolo successivo. Ormai amiche da una vita, le quattro decidono questa volta di intraprendere un viaggio in Italia per festeggiare il matrimonio di una di loro.

Indice

Book Club 2 – tutte le informazioni

Trama

Conosciutesi ormai giovanissime, Diane, Vivian, Carol e Sharon sono quattro amiche praticamente inseparabili ritrovatesi per creare un gruppo di lettura. Dopo l’annuncio del matrimonio da parte di Vivian – con il suo nuovo compagno – decidono tutte di partire per l’Italia per un viaggio indimenticabile da regalare alla loro amica. Tra vecchie fiamme, nuovi amori e alcuni contrattempi, le quattro faranno un viaggio indimenticabile alla soglia dei loro settant’anni.

Crediti

Data di uscita : 11 Maggio 2023

: 11 Maggio 2023 Regia : Bill Holdeman

: Bill Holdeman Durata : 107 minuti

: 107 minuti Genere : commedia

: commedia Distribuzione : Universal Pictures

: Universal Pictures Attori: Diane Keaton, Jane Fonda, Mary Steenburgen e Candice Bergen

Recensione

Dopo che il primo Book Club ci aveva lasciato particolarmente divertiti e soddisfatti nel 2018, questa volta il film torna con un sequel – sempre diretto da Bill Holderman – ma che non è riuscito propriamente a rispettare ciò che ci si aspettava dopo il primo. Ma partiamo dall’inizio.

Siamo stati sicuramente felici di incontrare nuovamente – dopo molti anni – questo pazzo gruppo di amiche sulla soglia dei loro settant’anni. Ognuna durante il covid si è tenuta impegnata: chi ha sviluppato nuovi talenti, chi ha deciso di farsi un animale domestico e chi è andata a convivere con il proprio fidanzato. Quando finalmente si incontrano decidono, sotto consiglio di Carol, di fare finalmente quel viaggio in Italia di cui tanto avevano parlato tempo prima. Fin qui l’idea di fondo non era neanche malvagia.

Il grande problema di Book Club – il capitolo successivo, sta nella trama quasi totalmente inesistente. Dopo essersi praticamente esaurita nei primi 20 minuti di film, quest’ultima comincia ad essere totalmente vuota. Non ci troviamo davanti ad un viaggio che porterà a uno sviluppo “inaspettato” – se non il matrimonio di Diane che ci aspettavamo già visto le continue allusioni – o una trama che avrà qualche colpo di scena o evoluzione. Quel che vediamo è un semplice viaggio in Italia colorato da qualche scena divertente e il ritorno di vecchie fiamme, senza nessuna evoluzione o punto saliente che possa accendere la nostra attenzione.

Altra nota dolente del film è sicuramente come tutto venga reso eccessivamente dolce. Certo, capiamo perfettamente la grande amicizia che lega le quattro amiche, ma in questo caso è stata evidenziata e sottolineata un po’ troppo, forse. Per quasi due ore di film ci troviamo davanti a dialoghi o a dir poco smielati o battute che – dopo essere sempre le stesse dall’inizio del film – risultano ripetitive e poco divertenti.

Nota positiva di tutto il film è il modo in cui il regista ha deciso di rappresentare l’Italia. Allontanandosi da tutte quella rappresentazioni cartolinesche e stereotipate, va a mostrare la vera essenza di quel che è l’ambiente e il paesaggio italiano. Un luogo in cui le persone sono – quasi sempre – amichevoli e pronte a far festa e paesaggi, come quelli della toscana, che levano il fiato per la loro bellezza, soprattutto se visti con gli occhi di un turista.

Nonostante fossimo perfettamente consapevoli di trovarci davanti una commedia – e per questo non ci aspettavamo certo un capolavoro cinematografico – è evidente il poco impegno nel sviluppare una trama interessante e nel costruire personaggi interessanti. Dal primo Book Club nessuna di loro ha mai avuto una vera e propria evoluzione – se non forse Diane che è riuscita a lasciare andare il suo vecchio marito morto – che ci abbia portato a sapere qualcosa in più.

Giudizio e Conclusioni

Dopo aver aspettato qualche anno per l’uscita del nuovo film Book Club – il capitolo successivo, non possiamo non definirci delusi da questo nuovo capitolo. È bello tornare nella vita di queste quattro amiche un po’ folli e trovare pezzi del loro passato, ma un briciolo di trama in più non avrebbe guastato. In conclusione, si tratta di una commedia molto semplice e indirizzata ad un pubblico ben preciso. Se avete amato le protagoniste sarete sicuramente felici di tornare in loro compagnia ma non vi aspettate nulla di più che un semplice viaggio colorato da battute – non propriamente divertenti – e dialoghi smielati.

Trailer

