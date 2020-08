Qualcuno volò sul nido del cuculo: quando il cinema urla la disperazione

Nel 1975, il ceco Milos Forman riuniva un cast straordinario attorno a uno dei film più (e meglio) premiati della storia del cinema, il primo ad aggiudicarsi tutte e cinque i più prestigiosi premi dell’Academy dai tempi di Frank Capra: “Qualcuno volò sul nido del cuculo”.

L’opera rappresenta uno dei punti più alti della carriera di Jack Nicholson, qui nei panni di un “malato immaginario” che, per sfuggire all’orrenda realtà delle carceri americane, si tuffa in una forse ancora peggiore – quella degli istituti statali di igiene mentale. Tra denuncia sociale e critica culturale, l’opera di Forman ha segnato profondamente il nostro modo di intendere il cinema, squillando come un urlo di disperazione nel silenzio colpevole degli anni del Viet Nam.

Una fuga necessaria

Il cuculo, il cuckoo - in inglese simbolo di follia, eufemismo per il “pazzo”; ma anche un animale che, proverbialmente, non fa nidi, e dissemina prole (diremmo noi) “illegittima” tra le uova di altre mamme. Un animale, poi, che nascendo getta come prima cosa i suoi fratelli fuori dalla culla, uccidendoli prima ancora di saper vedere. Un reietto, violento, aggressivo, pericoloso, che Jack Nicholson incarna alla perfezione. Il motivo per cui riusciamo a immedesimarci nel personaggio di MacMurphy risiede soprattutto nella sua condizione di estraneo in tutti i contesti in cui è calato: è rifiutato dalla società che l’ha chiuso in galera, ed è diverso dai suoi nuovi compagni di prigionia perché, a differenza loro, la sua malattia è soltanto simulata.

La sua progressiva sconfitta, la sua tragedia moderna (e romantica) di libero individuo che capitola dinnanzi alla pressione soverchiante della società, non è poi così distante da quella, pur (riteniamo) meno emotivamente coinvolgente, del di poco precedente “Arancia meccanica” (Stanley Kubrick, 1971). Eppure cosa fa di Alex un personaggio “ultraviolento” e di Randle uno tutto sommato amabile? Anche nel suo caso, dopo tutto, come ben nota Roger Ebert, ci troviamo di fronte a un carattere quanto meno misogino (e molestatore di minorenni), maschilista, ed effettivamente violento – il cui patente cinismo certo sparisce davanti alla brutalità di una società ancora peggiore di lui, ma in fondo questo vale anche per il personaggio di Burgess. No: la differenza centrale tra i due film risiede nel focus del racconto. Se Kubrick offre un’esperienza agghiacciante di violenza e degrado filtrati dalla prospettiva interiore di chi li foraggia e subisce al contempo, Forman fa del povero cuculo un ambasciatore di un messaggio storico al contempo più ampio e meno trascendente: l’anelito, americano ma non solo, a una libertà senza freni, all’autodeterminazione del singolo, all’anarchia, all’emancipazione da uno stato-gabbia. Anche, forse, la liberazione da una morale antifisiologica.

Oggi, alcuni probabilmente vedrebbero nel personaggio di Nicholson l’immagine dell’individuo irresponsabile che rifiuta ogni considerazione del peso delle proprie azioni sul mondo che lo circonda (ed è a tratti inquietante quanto queste osservazioni possano echeggiarne altre, come quelle di Mildred Ratched) – più accuratamente, bisognerebbe rinvenirvi la traccia di una rivolta cui si impedisce con la forza di diventare rivoluzione, un sogno visionario, lo stesso di Daria in “Zabriskie Point” (Michelangelo Antonioni, 1970), che sopravvive nella fuga trasognata e urgente di Bromden dal manicomio di Salem (uno, ci permettiamo, dei finali più potenti e commoventi che il cinema hollywoodiano ci abbia lasciato).

Un film sulla follia?

In questo senso, dire che “Qualcuno volò sul nido del cuculo” sia un film sulla follia è inesatto e, forse, anche inopportuno. La follia dei personaggi è solo abbozzata, è uno stadio infimo di umanità cui MacMurphy è costretto con la chirurgia, una punizione esistenziale definitiva, una prigione dalla quale non si può evadere. La riflessione culturale non riguarda la decostruzione della “normalità”, e non è dunque mirata a sovvertire gli stereotipi violenti e oppressivi che ancor oggi spesso muovono la pratica psichiatrica, ma si concentra piuttosto sul bisogno di evasione del singolo da una condizione inumana (e il suo inevitabile tracollo in una, purtroppo, subumana). Non si deve, certo, criticare un’opera per quello che “non dice” – si deve però sottolineare cosa dice effettivamente, onde evitare di trarne sbagliati manifesti. Ed è anche per questo che, ancora oggi, occorre tornare a guardare questo capolavoro americano: non per cercarvi quello che non può darci, ma per lasciarci trasportare da tutto quello che ha da raccontare sulla libertà e i suoi limiti, e su quanto ancora permeante sia la forma “manicomio” nel nostro modo di vivere in questa società.

Lorenzo Maselli