Pirati dei Caraibi 6: trama, cast e novità sulla presenza di Johnny Depp nel film

Il nuovo film dei Pirati dei Caraibi è una priorità in casa Disney, mentre si parla anche di uno spin-off con protagonista Margot Robbie. Ma resta invece da capre se Johnny Depp col suo Jack Sparrow sarà o meno della ciurma.

Per nuove delucidazioni si è espresso uno dei vertici di casa Disney.

Johnny Depp in dubbio per il nuovo Pirati dei Caraibi

Travolto pochi anni fa dallo scandalo giudiziario con la ex moglie Amber Heard, da cui rischiava di uscirne con le ossa rotte – a livello soprattutto della sua carriera – ma dal quale invece ne è uscito vincitore, Johnny Depp ha per un po’ dovuto sgomitare per riappropriarsi di un posto d’onore ad Hollywood.

Mentre la Disney lavora al doppio progetto sul franchise dei Pirati dei Caraibi permane quindi il dubbio sulla figura di Jack Sparrow e quindi sulla presenza dell’attore che lo ha impersonato nei cinque capitoli precedenti.

A tal proposito il presidente dei Walt Disney Studios, Sean Bailey, ha preferito non sbilanciarsi.

Le dichiarazioni di Bailey sul progetto futuro

Bailey ha spiegato che trattandosi di una saga molto forte dal punto di vista planetario, ritornare a lavorare ai film di Pirati dei Caraibi è una “priorità”, nonostante al momento non sia stato annunciato ancora nulla.

“Crediamo di avere una storia bellissima ed emozionante che omaggia i film precedenti e che al contempo ha qualcosa di nuovo a dire” ha così espresso il presidente.

Non resta dunque che attendere ulteriori news in merito a cosa, come e quando, vi sarà da fare su pirati dei Caraibi 6 e sullo spin-off ipotetico.

