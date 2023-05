Sapete chi è la nuova fidanzata di Lily-Rose Depp? La figlia di Johnny Depp esce allo scoperto

La rapper 070 Shake è la nuova fidanzata di Lily-Rose Depp, la modella e attrice figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, che proprio in questi giorni presenta in anteprima a Cannes la serie HBO The Idol. A renderlo noto è la stessa attrice in una story su Instagram insieme alla sua ragazza. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla coppia.

Chi è la fidanzata di Lily-Rose Depp

Le voci sono iniziate a girare durante la settimana della moda di Parigi, tra febbraio e marzo. Le due infatti sono state viste insieme all’ultima Paris Fashion Week e in atteggiamenti piuttosto intimi. E la stessa rapper ha condiviso una foto insieme sul suo profilo Instagram.

Danielle Balbuena è il vero nome di 070 Shake ed ha 25 anni. È una rapper e cantautrice statunitense. Il 17 gennaio 2020 ha pubblicato il suo album di debutto, dal titolo Modus Vivendi e nello stesso mese si è esibita in concerto a Roma. Il 3 giugno 2022 pubblica invece il suo secondo album, You Can’t Kill Me.

Le relazioni precedenti e i flirt

Quella con la rapper è la prima storia importante per Lily-Rose Depp, dopo la fine della relazione con Timothée Chalamet, terminata nel 2020. I due si sono conosciuti sul set di The King e sono stati insieme circa due anni. L’attrice aveva dichiarato di avere una sessualità fluida e di non voler essere etichettata in nessun modo.

Dopo Chamalet l’attrice ha avuto altri flirt, come quello con Austin Butler, ma solo ora con 070 Shake è uscita allo scoperto. Una foto in cui le due ragazze si baciano appassionatamente corredata dalla scritta “Quattro mesi con la mia crush” il post che anche la compagna ha ripubblicato a sua volta.

L’attrice di The Idol, 23 anni, ha sempre tenuto la sua vita privata lontana dai riflettori.