Il ritorno in grande stile di Johnny Depp: l’apertura di Cannes 2023 e il contratto record

Johnny Depp è tornato. E il suo ritorno è da vero protagonista. Oltre ad aprire il Festival di Cannes 2023 con il film Jeanne du Barry, diretto da Maïwenn Le Besco, il divo è di nuovo sulla cresta dell’onda per aver firmato il contratto pubblicitario più ricco della storia per un attore.

Il contratto record con il brand Dior

Secondo quanto riportato da Variety, infatti, Depp avrebbe firmato un contratto record con il brand francese Dior, di cui è testimonial dal 2015. Continuerà ad essere il volto di Dior Sauvage per 20 milioni di dollari, la cifra più alta mai concessa a un divo del cinema per promuovere un profumo maschile.

L’azienda di lusso francese – va riconosciuto – è sempre rimasta accanto al suo testimonial. Anche nel corso degli anni bui della battaglia legale contro l’ex moglie Amber Heard, accusato di abusi e violenza domestica. E oggi può godersi, insieme al divo, la fase di rinascita.

Questo accordo avrebbe abbattuto il precedente record che apparteneva a Robert Pattinson. Il protagonista di Twilight e Batman, infatti, aveva un accordo da 12 milioni di dollari per prestare la propria immagine a Dior Homme. Anche la cifra percepita da Brad Pitt per promuovere Chanel No.5 sarebbe molto inferiore. La media, secondo fonti accreditate, sarebbe di 2-4 milioni di euro per accordo, come nel caso Chris Pine e Armani.

Il periodo d’oro di Johnny Depp

Johnny Depp prosegue così il suo momento d’oro. Dopo il processo show, che lo ha visto vincere in tribunale contro l’ex moglie Amber Heard, la star di Pirati dei Caraibi sta preparando anche il suo ritorno alla regia, dopo 25 anni. Si tratta di un film dedicato ad Amedeo Modigliani con Riccardo Scamarcio nel ruolo del protagonista. Depp sarà anche co-produttore insieme a Barry Navidi e Al Pacino. Eh sì, non ci sono dubbi, il re è tornato.