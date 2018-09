Penélope Cruz nel cast dello spy-thriller “Wasp Network”

La bella attrice spagnola Penélope Cruz, entrata a far parte del nuovo film diretto dal regista Olivier Assayas dal titolo “Wasp Network”. Oltre alla Cruz sono entrati nel cast anche gli attori Wagner Moura e Gael Garcia Bernal.

Penélope Cruz: nei panni di una spia cubana per il nuovo thriller di Olivier Assayas

Reduce del successo al Festival del Cinema di Venezia 2018 con il suo film “Non – Fiction” con protagonista con Juliette Binoche, il cineasta francese Olivier Assayas ha già messo in cantiere una nuova produzione cinematografica questa volta in cui sarà presente la sexy attrice spagnola Penélope Cruz.

Ad affiancare Penélope in questo film ci sarà l’attore venezuelano Édgar Ramírez. I due hanno già lavorato recentemente insieme, nella serie televisiva “American Crime Story“, nella quale hanno interpretavano la coppia di stilisti Gianni e Donatella Versace.

Il titolo di questo intrigante spy-thriller è “Wasp Network” e racconta le rocambolesche vicende un gruppo di Spie cubane, che durante gli anni ’90 tentarono di infiltrarsi negli Stati Uniti per svelare un progetto terroristico finanziato, proprio, dal governo americano.

La pellicola verrà diretta e sceneggiata da Olivier Assayas, anche se in realtà si tratta dell’adattamento cinematografico del libro di Fernando Morais dal titolo “The Last Soldiers of the Cold War”.

Nel cast di questo avvincente storia di spie, saranno presenti anche l’attore brasiliano Wagner Moura celebre per il suo ruolo di Pablo Escobar nella serie tv “Narcos” e il versatile artista Gael García Bernal, noto alle cronache sopratutto per la sua intensa attività nel mondo del sociale.

Ufficializzata, anche, la presenza nel film dell’attore di origine cilena Pedro Pascal, il quale sarà, già, nei cinema italiani dal 13 settembre 2018 con il film “The Equalizer 2 – Senza perdono” al fianco del grande Denzel Washington.

Penélope Cruz: il ritorno sul grande schermo

L’attrice spagnola Penélope Cruz, dopo qualche anno di stop, ritorna alla grande a occupare la scena cinematografica internazionale.

Oltre al suo ruolo nel film di Assayas “Wasp Network” è stata annunciata la sua presenza nel cast di un altro film “Todos lo saben” di Asghar Farhadi, nel quale reciterà al fianco del suo compagno di vita Javier Bardem.

Chiara Broglietti

06/09/2018