Passing: un sistema razzista e sessista che non ammette ambiguità

"Ci odiano figliolo!"...

L'esordio alla regia dell'attrice Rebecca Hall esplora il complesso e delicato tema dell'indentità etnica e dell'odio razziale nella Harlem degli anni '20 e lo fa con una pellicola in bianco e nero che narra di due donne di colore.

"Dopo aver deciso di passare come donna bianca, Clare Kendry sta vivendo ai margini della società. Di pelle chiara, elegante e ambiziosa, si è sposata con un uomo bianco razzista e ha deciso di ignorare del tutto le proprie origini afroamericane recidendo tutti i legami con il suo passato. Un giorno però rincontrerà la sua amica d'infanzia Irene che, nonostante la stessa carnagione chiara, ha scelto di rimanere all'interno della comunità afroamericana, e adesso sta convivendo con le conseguenze di quella scelta. Claire si lascerà convincere da Irene a frequentare insieme gli incontri afro-americani ad Harlem, e il crescente interesse della donna per la causa si mescolerà all'attrazione sessuale che scoprirà di provare per l'amica.".

Il film, basato sull’omonimo romanzo breve di Nella Larsen, è incentrato sul tema del passing, la pratica di alcuni afroamericani del fingersi bianchi. Il punto di vista del razzismo affrontato non attraverso atti di violenza, ma sulla personale interiorizzazione di chi, da afroamericano, vive in una società razzista.

La trama ruota attorno all’amicizia tra Irene (Tessa Thompson) e Clare (Ruth Negga), compagne d’infanzia che si rincontrano dopo tanti anni in un hotel per soli bianchi. La scena d'apertura mostra il primo tentativo di passing di Irene, mentre Clare oramai lo ha scelto come stile di vita, arrivando a sposare un uomo bianco, ricchissimo e profondamente razzista, interpretato da Alexander Skasgård.

Bianco e nero per una storia che si muove in un'area grigia

La composizione stilistica e concettuale della pellicola è ineccepibile, partendo dalla scelta del bianco e nero come appiattimento delle barriere etniche, persone che hanno prosciugato il colore dalla loro pelle, per una storia fatta di nuances che si muove in un'area grigia.

Importanti anche gli intermezzi tra una scena e l'altra composti da foglie scure che si disperdono nella violenza di un fascio di luce, che rende tutto bianco annullando qualsiasi differenza cromatica, con una luce che non affievolisce mai, come il personaggio di Clare.

Per finire, ultimo ma non ultimo, la scelta di girare in 4:3, al fine di trasporre un'immagine che ricorda il cinema di una volta, come una cartolina patinata dell'epoca.

Due lati opposti della linea di colore

"Tutti passano per qualcosa che non è.".

"Passing" è una pellicola prevalentemente girata in interni, che basa la sua forza sull'interpretazione intensa delle protagoniste, più che su una sceneggiatura fin troppo semplice, senza particolari guizzi ed una struttura narrativa troppo dispersiva, con evidenti cali di tensione nella parte centrale del lungometraggio, dal minutaggio forse esagerato.

Una storia che si legge nelle sfumature, che mente anche nel privato, come mentono le donne per prime, sia Clare che nasconde le sue origini a suo marito, che Irene che mente a se stessa e amplifica la sua ossessione covando rancore e rabbia per chi, a poco a poco, le sta portando via tutto, tutto il suo universo accuratamente disegnato e costruito nel corso degli anni.

La regista porta in scena identità e diversità, che congiungono nello stesso nucleo esteriore e per finire, nell'unico perno della vicenda, Irene, che traccia il punto di vista del racconto. Una scelta che viene mostrata nei suoi retroscena, imposta da una società che le vuole "diverse" per accettarle e, al contempo, una dimensione intima che le vuole madri, ma che si accende solo di fronte all'esibizione della femminilità, costantemente alla ricerca di un"personaggio" da ostentare.

Il titolo "Passing" esprime tutta la sua polivalenza, di passaggio, transizione e scomparsa e un epilogo finale travolgente che si sposta all'esterno, nel cortile di un palazzo della Grande Mela innevata per l'occasione, di notte in quel buio che unisce, seguendo le parole di Bob Marley “Io amo la notte perché di notte tutti i colori sono uguali e io sono uguale agli altri...”.

Chiaretta Migliani Cavina