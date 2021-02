Stevens, attraverso un personaggio in cerca di redenzione e un altro di accettazione, pone le basi per una pellicola che si affida completamente ai buoni sentimenti senza mai osare troppo e senza prendersi quel rischio in più che gli avrebbe permesso un ulteriore salto di qualità.

Regia: Fisher Stevens

Cast: Justin Timberlake, Juno Temple, June Squibb, Dean Winters, Alisha Wainwright, Wynn Everett, Jesse C. Boyd, Charmin Lee, Jake Brennan, J.D. Evermore

Genere: Drammatico, colore

Durata: 110 minuti

Produzione: USA, 2021

Distribuzione: Apple TV+

Data di uscita: 29 gennaio 2021

"Palmer" è un film diretto da Fisher Stevens con Justin Timberlake e Juno Temple.

Palmer: la trama

Eddie Palmer (Justin Timberlake), ex-promessa locale del football, dopo aver scontato 12 anni in carcere per tentato omicidio fa ritorno alla città natale di Sylvain, Los Angeles.

Palmer si sistema temporaneamente dalla nonna Vivian (June Squibb) che si prende spesso cura del piccolo Sam (Ryder Allen), la cui madre tossicodipendente (Juno Temple) è spesso fuori città.

Palmer cerca di ricominciare così la propria vita da zero con tutte le difficoltà legate al suo passato. Dopo vari tentativi l'uomo riesce a trovare lavoro come inserviente nella scuola elementare dello stesso Sam.

Quando Vivian muore, sarà lui a doversi prendere cura del bambino, che viene preso di mira dai compagni per via della sua tendenza a giocare con le bambole e a vestirsi con abiti femminili. Un'ennesima sfida da affrontare per il protagonista che al tempo stesso sarà anche un’occasione di redenzione: tra i due si instaurerà infatti un legame forte e speciale.