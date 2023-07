Nel pieno fermento del fenomeno del momento, molti si chiedono come mai Margot Robbie non ha fatto il provino per Barbie.

La risposta a questa domanda è molto semplice e ve lo sveliamo nell’articolo che segue.

La rivelazione di Margot Robbie su Barbie

L’attrice – tra le più in voga ad Hollywood e tra le più note nel mondo, attualmente – Margot Robbie ha rivelato in un intervista la semplicità del suo “divenire” Barbie senza aver dovuto fare un provino.

Margot Robbie figura tra i produttori del film, quindi in un certo senso “il film è suo” ed è stata lei stessa a proporsi di interpretare il ruolo della bambola più celebre al mondo alla regista, Greta Gerwig, la quale ha accettato senza porsi alcun problema.

“Non ho dovuto fare un’audizione per il ruolo, ho prodotto il film quindi suppongo di essermi scelta da sola per il ruolo di Barbie”

Queste le parole di Margot Robbie, rilasciate nell’intervista per Teen Vogue.

Margot Robbie e l’intervista a Teen Vogue

L’intervista prosegue con qualche altra curiosità, in cui Margot Robbie ha spiegato di aver reso molto chiaro a Greta Gerwig che, essendo lei co-sceneggiatrice e regista di Barbie, aveva il controllo creativo su chi avrebbe interpretato la protagonista della sua storia.

“Le ho detto, quando ha accettato di lavorare al progetto, “Non devo recitare per forza. Mi appassiona molto realizzare questo film come produttrice, ma non devo interpretare Barbie o essere nel film in alcun modo, sono felice di limitarmi alla produzione”.

Tuttavia, sembra che Greta Gerwig aveva già una visione precisa in mente, che prevedeva proprio Margot Robbie nei panni di Barbie, per cui non c’è stato bisogno di alcun provino:

E lei ha detto, “No, voglio davvero scrivere per te”, e mi ha scritto un ruolo fantastico, quindi sono molto grata.

Così ha concluso l’attrice, lanciandosi nel ruolo che al momento si sta confermando vincente al botteghino.