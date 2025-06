Gigi D’Alessio lascia la Rai: il suo futuro a Mediaset e il nuovo coach di The Voice

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Gigi D’Alessio, noto cantante napoletano, ha annunciato il suo passaggio a Mediaset dopo aver ricoperto il ruolo di coach in diverse edizioni di The Voice dal 2019. La sua decisione segna un cambiamento significativo nel panorama televisivo italiano, con nuove opportunità che si profilano all’orizzonte. Questo articolo esplora i dettagli della sua transizione e le implicazioni per il programma The Voice, oltre a fornire informazioni sui suoi successori.

Gigi D’Alessio e il suo passaggio a Mediaset

Dopo anni di collaborazione con la Rai, Gigi D’Alessio ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale, abbandonando il suo ruolo di coach a The Voice. Il cantante, famoso per brani come “Un Nuovo Bacio“, ha recentemente partecipato al concerto “Sicily For Life“, trasmesso su Canale 5, che ha segnato il suo debutto ufficiale sulla rete concorrente. D’Alessio è atteso per la prossima stagione televisiva, dove condurrà uno show musicale insieme a Vanessa Incontrada. Questo nuovo progetto rappresenta un’importante opportunità per l’artista, che mira a consolidare la sua presenza nel panorama musicale italiano.

La scelta di D’Alessio di lasciare la Rai per Mediaset non è solo una questione di opportunità lavorative, ma anche una strategia per rinnovare la sua immagine e raggiungere un pubblico più vasto. La sua carriera, caratterizzata da successi e riconoscimenti, si arricchisce ora di nuove sfide e progetti che potrebbero rivelarsi decisivi per il suo futuro artistico.

Chi sostituirà Gigi D’Alessio a The Voice

Con l’uscita di Gigi D’Alessio, la Rai si trova ora a dover scegliere un nuovo coach per la prossima edizione di The Voice. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, Nek, il cui vero nome è Filippo Neviani, sarebbe il candidato prescelto per occupare la poltrona rossa lasciata vacante dal cantante napoletano. Nek ha già confermato la sua disponibilità e si prepara a entrare nel cast del programma, portando con sé la sua esperienza e il suo carisma.

Inoltre, Nek non sarà solo in questa nuova avventura. È previsto anche il suo ritorno alla conduzione del programma “Dalla Strada al Palco“, affiancato da Bianca Guaccero. Le nuove puntate di questo show andranno in onda a partire dalla fine di febbraio 2026, subito dopo il Festival di Sanremo, un evento che attira l’attenzione di milioni di telespettatori.

Aggiornamenti su Domenica In e la conduzione corale

La situazione di Nek non si limita a The Voice. Era stato inizialmente previsto anche per la conduzione di Domenica In, il noto programma domenicale di Rai Uno, insieme a Mara Venier e Gabriele Corsi. Tuttavia, all’ultimo minuto, i piani sono cambiati. Davide Maggio ha rivelato che Nek non sarà più parte del progetto, lasciando la conduzione di Domenica In in una situazione di incertezza.

Mara Venier, storica conduttrice del programma, si occuperà principalmente delle interviste e dei talk, mentre Gabriele Corsi avrà il compito di gestire una parte dedicata al varietà e a un nuovo game show. La nuova edizione di Domenica In, che si preannuncia corale, dovrà affrontare questa modifica dell’ultimo minuto, ma la coppia Venier-Corsi sembra comunque confermata per la prossima stagione.

In sintesi, il passaggio di Gigi D’Alessio a Mediaset segna un cambiamento significativo nel panorama televisivo italiano, con nuove opportunità per lui e per i suoi successori a The Voice. La Rai, da parte sua, si prepara ad affrontare queste sfide con nuove figure e progetti, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

