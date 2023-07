Nimona: la recensione del film d’animazione Netflix su inclusività e fluidità di genere

Arrivato sulla piattaforma Netflix, col marchio di distribuzione apposito, Nimona è un mix di fantascienza, fiaba futurista, avventura Pop e commedia, che pone al centro dell’attenzione il discorso sull’inclusività e la fluidità del genere.

Scopriamo la recensione a quello che potrebbe essere il film perfetto, per grandi e piccini, per i nostri tempi moderni.

Nimona – tutte le informazioni

Trama

In un futuro prossimo, un cavaliere viene incastrato per un crimine che non ha commesso di sua volontà (uccidendo la regina), e l’unica persona che potrebbe aiutarlo a dimostrare la sua innocenza è Nimona, un’adolescente piuttosto mascolina e capace di cambiare in qualunque forma, che potrebbe anche essere uno di quei mostri che ha giurato di uccidere.

Sulle loro tracce si mette l’esercito del regno, guidato da colui che era (e forse lo è ancora) innamorato del cavaliere.

Crediti

Titolo originale : Nimona

: Nimona Regia : Nick Bruno, Troy Quane

: Nick Bruno, Troy Quane Cast di doppiatori (originali) : Chloe Grace Moretz, Eugene Lee Yang, Riz Ahmed, Ru Paul

: Chloe Grace Moretz, Eugene Lee Yang, Riz Ahmed, Ru Paul Genere : Animazione, Fantascienza

: Animazione, Fantascienza Durata : 105 min.

: 105 min. Distribuzione: Netflix, USA, 2023

Recensione

Colorato e vivace, Nimona, il nuovo film d’animazione Netflix combina la favola all’avventura Pop, con la Fantascienza e la commedia, all’insegna di un messaggio su misura per i tempi moderni: fluidità e inclusività, in un gustoso mix (anche visivo) di tradizione e modernità.

Il mix scenografico richiama alla mente inevitabilmente gli scenari di Blade Runner e de Il quinto elemento, ma anche quegli archetipi classici portati dal franchising di Star Wars, mentre il personaggio di Nimona è a tutti gli effetti l’immagine della fluidità di genere che rifiuta etichette sessuali, per farsi portavoce di una ribellione contro un sistema regnante che da tempo l’ha etichettata come “diverso” (o come mostro), mentre la sua “spalla”, o meglio il cavaliere creduto anch’esso un criminale, si propone come una delle prime figure eroistiche omosessuali in un film d’animazione, rivolto inevitabilmente a grandi e piccini.

Un film dunque che rimescola gli stereotipi del cinema (e delle favole), ma alla base c’è un fumetto di ND Stevenson, (o meglio, una graphic novel in un volume unico) per farli convolare a nozze con temi di grande attualità e lo fa anche nel mescolare benissimo l’animazione in CGI, con grande dispiego di colori e dettagli, con un tratto molto simile alla classica animazione disneyana in 2D.

Quindi, possiamo dire che con Nimona ci troviamo dinnanzi ad un ottimo prodotto che possa intrattenere grandi e piccini?

Giudizio conclusivo

In linea definitiva, si può dire che Nimona è il film perfetto per questa nostra epoca, un prodotto che sa parlare con brio, spirito e un po’ di tenerezza, a temi altamente attuali, come l’inclusività di chi è etichettato come “diverso” e che sprigiona la propria libera natura fluida e cangiante, in un mondo futuro che è al contempo vicino sia all’epoca passata (tra il medioevo ed un futuro ipertecnologico) che al presente più attuale.

A tal proposito, indicativo anche l’utilizzo del cast di attori a prestare la voce ai personaggi, composto da interpreti di varie etnie e da diversi esponenti della comunità LGBTQIA+ come Ru Paul e Lee Yang.

Probabilmente, anche per questo, il film Netflix potrebbe essere destinato a diventare il film d’animazione dell’anno, anche in vista dei prossimi premi Oscar, per la sua buona capacità di cavalcare l’onda dell’attualità e di infondere un messaggio, neanche troppo sbrodolante a livello di politicamente corretto, di grande attualità ad un pubblico di grandi e piccini, senza rischiare di essere stucchevole o serioso, mantenendo un perfetto equilibrio di stile tra classico e moderno.

Si potrebbe quasi dire che Nimona potrebbe essere l’eroina (o anti eroina) di cui ha bisogno il nostro tempo o, forse, che è perfettamente (pre)confezionata per il nostro tempo.

Ma va più che bene così, quando i suoi quasi 90 minuti (più una dozzina di minuti di titoli di coda), scorrono agevoli tra azione e ironia, qualche tenerezza e colori smaglianti, lasciando anche un messaggio su cui far riflettere i più piccoli e non solo.

Trailer

Di seguito potete gustarvi il trailer in lingua originale del film d’animazione Nimona, uscito in Inghilterra dal 23 giugno sulla piattaforma, disponibile su Netflix, in Italia, invece dal 30 giugno 2023.