Niccolò Fabi presenta ‘Libertà negli occhi’: un nuovo album per un viaggio musicale intimo

Niccolò Fabi, cantautore di spicco della scena musicale italiana, continua a toccare le corde più profonde dell’anima con il suo nuovo progetto. Il 16 maggio, in concomitanza con il suo 56esimo compleanno, uscirà ‘Libertà negli occhi‘, un album di inediti che rappresenta il culmine di un’esperienza creativa unica, realizzata in una baita immersa nelle montagne del Trentino. Questo lavoro non è solo una raccolta di canzoni, ma un vero e proprio diario intimo che riflette la sua evoluzione artistica e personale.

Un processo creativo immerso nella natura

Il nuovo album di Niccolò Fabi è il risultato di dieci giorni di residenza artistica in uno chalet affacciato sul Lago dei Caprioli, a Pellizzano. Qui, l’artista ha avuto l’opportunità di immergersi completamente nella scrittura e nella composizione, lontano dalle logiche frenetiche della produzione musicale contemporanea. Insieme a lui, alcuni volti noti del cantautorato italiano, come Roberto Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, Emma Nolde e Cesare Augusto Giorgini, hanno contribuito a dare vita a un progetto che si distingue per la sua autenticità e profondità.

Fabi descrive questo periodo come un momento di condivisione e di preziosa quotidianità, dove le canzoni nascono da esperienze comuni e riflessioni condivise. L’album è anticipato dai singoli ‘Acqua che scorre‘ e ‘Al cuore gentile‘, che già offrono un assaggio della delicatezza e della verità che caratterizzano il lavoro complessivo. Le nove tracce, ognuna con un titolo evocativo come ‘Alba‘, ‘L’amore capita‘ e ‘Custodi del fuoco‘, si presentano come un racconto che invita l’ascoltatore a rallentare e a riflettere.

Un album come oggetto d’arte

‘Libertà negli occhi‘ sarà disponibile in due formati: vinile e CD+Book. Quest’ultimo include un libretto di 56 pagine, arricchito da testi, fotografie e un testo inedito di Fabi stesso. Non si tratta solo di un album musicale, ma di un oggetto da sfogliare, un invito a prendersi del tempo per ascoltarsi e riflettere. Fabi sottolinea come scrivere canzoni a questa età rappresenti una sfida, paragonandolo a “cercare di far entrare il mare in un bicchiere”. La sua consapevolezza artistica è cresciuta nel tempo, e ora le canzoni sono diventate “piccole fotografie” di momenti significativi della sua vita.

L’artista riflette sull’importanza di non pubblicare musica per inerzia, ma solo quando si ha qualcosa di autentico da comunicare. La sua visione è chiara: non c’è bisogno di più dischi se non si ha un messaggio reale da trasmettere. Fabi esprime una sensazione di distanza dal mondo musicale contemporaneo, evidenziando come la sua musica possa non trovare spazio in un panorama che corre in direzioni diverse dalla sua.

La ricerca della leggerezza e del gioco

Durante il processo di creazione di ‘Libertà negli occhi‘, Fabi ha riscoperto l’importanza del gioco e dell’avventura. Contrariamente a molti colleghi che scelgono la comodità di uno studio di registrazione domestico, Fabi ha voluto abbracciare l’idea di un’esperienza più autentica e meno convenzionale. La sua musica, quindi, si propone di essere leggera, lontana da pesantezze e aspettative commerciali.

L’album è nato in un contesto comunitario e immersivo, lontano dalle pressioni del mondo esterno. Fabi si interroga su come il suo lavoro verrà percepito al di fuori di questa “bolla” creativa, consapevole che ciò che per lui è naturale potrebbe non esserlo per il pubblico più vasto. La sua distanza dalla spettacolarizzazione della musica, come quella rappresentata dal Festival di Sanremo, è evidente. Fabi non si sente a suo agio con il mondo della televisione e della musica commerciale, preferendo mantenere la sua autenticità e la sua visione artistica.

Temi centrali: tempo, amore e libertà

Nel nuovo lavoro di Fabi, i temi del tempo, dell’amore e della libertà emergono con forza. Il tempo è descritto come un argomento universale con cui tutti ci confrontiamo, mentre l’amore assume un valore salvifico, rappresentando l’unico antidoto alla paura della morte e della distruzione. Questi concetti si intrecciano nelle canzoni, creando un dialogo tra gioventù e maturità, un’interazione che Fabi ha voluto esplorare attraverso la presenza di artisti più giovani nel suo progetto.

Fabi si prepara ora a presentare il suo nuovo album al pubblico con un evento speciale il 14 giugno in Val di Sole, a Vermiglio, immerso nella natura che ha ispirato il suo lavoro. Questo sarà il primo di una serie di concerti che proseguiranno nei teatri italiani con il ‘Libertà negli occhi Tour 2025‘. Per Fabi, i concerti non sono semplici spettacoli, ma momenti di connessione emotiva con il pubblico, un’opportunità per condividere le sue canzoni e le sue emozioni in un contesto intimo e autentico.

