Myung-Whun Chung nuovo direttore musicale del Teatro alla Scala di Milano: il futuro della musica lirica

Il Teatro alla Scala di Milano ha annunciato ufficialmente la nomina di Myung-Whun Chung come nuovo direttore musicale, succedendo a Riccardo Chailly. Questa decisione, comunicata dal sovrintendente e direttore artistico Fortunato Ortombina, è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell’istituzione. L’incarico di Chung inizierà al termine del contratto di Chailly, previsto per la fine del 2026, e si estenderà fino alla scadenza del contratto di Ortombina nel febbraio 2030.

La nomina di Myung-Whun Chung

La scelta di Myung-Whun Chung come nuovo direttore musicale del Teatro alla Scala è il risultato di un’attenta valutazione da parte di Fortunato Ortombina, che ha condotto “opportune verifiche di contesto” fin dal suo insediamento avvenuto nel febbraio 2025. Chung, noto per il suo profondo legame con l’Orchestra e il Coro del Teatro, è stato anche il primo direttore emerito della Filarmonica della Scala, un riconoscimento che testimonia la sua importanza nel panorama musicale milanese. Negli ultimi anni, ha diretto numerosi concerti e opere, consolidando la sua reputazione tra il pubblico e gli artisti.

Negli ultimi tempi, si era parlato anche di Daniele Gatti come possibile successore di Chailly, ma la decisione finale ha premiato Chung, il quale ha già dimostrato di saper portare il Teatro alla Scala a un livello di visibilità internazionale, simile a quanto fatto dal suo maestro Carlo Maria Giulini.

Il programma della Stagione 2025/2026

Oltre alla nomina di Chung, il sovrintendente Ortombina ha presentato al Consiglio di Amministrazione anche il programma della Stagione 2025/2026. Questo calendario, che verrà ufficialmente svelato durante una conferenza stampa il 26 maggio, prevede un totale di 250 rappresentazioni, comprendenti 13 titoli d’opera e 7 di balletto. La programmazione include anche una serie di concerti e manifestazioni, promettendo un anno ricco di eventi per gli appassionati di musica e danza.

Chi è Myung-Whun Chung

Myung-Whun Chung è un direttore d’orchestra di fama internazionale, noto per il suo ampio repertorio e la sua versatilità. Dal 1989, ha diretto opere e concerti al Teatro alla Scala, accumulando un impressionante numero di 84 rappresentazioni e 141 concerti. La sua carriera è caratterizzata da una notevole varietà di opere, spaziando da Dmitrij Šostakovič a Wolfgang Amadeus Mozart, passando per Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.

Chung ha anche guidato la Filarmonica della Scala in numerose tournée, sia in Italia che all’estero, toccando città come Berlino, Barcellona, Tokyo e Pechino. La sua carriera lo ha visto ricoprire ruoli di prestigio in diverse orchestre e istituzioni musicali, tra cui la Staatskapelle di Dresda e la Tokyo Philharmonic Orchestra.

Riconoscimenti e premi

Nel corso della sua carriera, Chung ha ricevuto numerosi premi e onorificenze. Tra questi, spiccano il titolo di Commandeur de la Légion d’Honneur conferito dal governo francese e il Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ha anche ricevuto il Premio Abbiati per la direzione d’orchestra e le chiavi delle città di Venezia e Firenze. Nel 2008, è stato nominato Ambasciatore di buona volontà per l’UNICEF, sottolineando il suo impegno anche al di fuori del palcoscenico.

La posizione del Ministro della Cultura

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha commentato la nomina di Chung, sottolineando l’autonomia del Teatro alla Scala nella scelta del proprio direttore musicale. Giuli ha affermato di non voler intervenire nella decisione, riconoscendo il diritto dell’istituzione di selezionare il proprio leader artistico. Questa dichiarazione evidenzia l’importanza della libertà creativa all’interno delle istituzioni culturali italiane, un aspetto fondamentale per il futuro della musica lirica nel paese.

