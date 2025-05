Eurovision 2025: come funziona il sistema di votazione e chi può vincere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina e con esso l’attesa per scoprire chi conquisterà il prestigioso trofeo musicale. Quest’anno, il festival si svolgerà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. La competizione non è solo una celebrazione della musica, ma anche un evento che coinvolge milioni di spettatori grazie a un sistema di votazione complesso e affascinante. Comprendere le regole di questo meccanismo è fondamentale per apprezzare le dinamiche che possono portare a sorprese in classifica.

Il sistema di votazione dell’Eurovision 2025

L’Eurovision 2025 mantiene un sistema di votazione consolidato, che si basa su due modalità distinte: il voto delle giurie nazionali e il televoto del pubblico. Ogni paese partecipante ha il compito di assegnare punti a dieci delle canzoni in gara, seguendo una scala di punteggio che prevede l’assegnazione di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 punti. È importante notare che i partecipanti non possono votare per la propria canzone, garantendo così una valutazione imparziale.

Le giurie nazionali sono composte da cinque esperti del settore musicale, che valutano le esibizioni in base a quattro criteri: la qualità vocale degli artisti, la performance dal vivo, l’originalità e la composizione della canzone, oltre all’impressione generale. Questo approccio mira a garantire che le canzoni siano giudicate non solo per il loro appeal commerciale, ma anche per la loro qualità artistica.

Il televoto, invece, riflette il gradimento del pubblico e si basa sull’entusiasmo popolare. Gli spettatori possono esprimere le loro preferenze tramite telefono, SMS o l’app ufficiale, rendendo il processo di votazione accessibile a tutti. La combinazione di questi due sistemi di voto crea un equilibrio interessante, dove le giurie e il pubblico hanno un peso equivalente nella determinazione del vincitore.

Il momento clou della serata: l’annuncio dei risultati

Il culmine della serata dell’Eurovision è senza dubbio l’annuncio dei risultati, che avviene in due fasi distinte. Inizialmente, vengono comunicati i voti delle giurie nazionali, paese per paese, con la presenza di portavoce in collegamento. Questo momento è carico di tensione e aspettativa, poiché le classifiche iniziano a delinearsi. Successivamente, si passa al televoto, dove i risultati vengono rivelati in un’unica soluzione, creando un’atmosfera di suspense che può ribaltare completamente le sorti della competizione fino all’ultimo secondo.

Il voto del “resto del mondo”

Una novità introdotta nel 2023 è la possibilità per i cittadini di paesi non partecipanti di votare. Questo avviene online e il risultato viene trattato come se fosse un ulteriore “paese giuria”. Ogni voto contribuisce a determinare la classifica finale, con i consueti 12 punti assegnati al primo classificato e così via. Questa innovazione ha ampliato la portata dell’Eurovision, coinvolgendo un pubblico globale e rendendo la competizione ancora più avvincente.

Limiti e costi del voto all’Eurovision 2025

Ogni spettatore ha la possibilità di votare fino a cinque volte per sessione, con un costo di 0,50 euro per voto. Anche in questo caso, non è consentito votare per il proprio paese. Con 37 nazioni partecipanti, il punteggio massimo teorico che un artista può ottenere è di 864 punti, considerando i 12 punti assegnati dalle giurie e i 12 punti dal televoto di ciascun altro paese. Questo sistema di punteggio rende ogni voto cruciale e contribuisce a mantenere alta la tensione durante l’evento.

L’Eurovision Song Contest 2025 promette di essere un evento memorabile, con una competizione serrata e sorprese in arrivo. La diretta sarà trasmessa su Rai 1 e RaiPlay, con la finale fissata per sabato 17 maggio. Gli appassionati di musica e spettacolo non possono perdere l’occasione di assistere a questa celebrazione della cultura musicale europea.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!