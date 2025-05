Gabry Ponte e il suo inno alla danza collettiva: emozioni e tensioni al Festival di San Marino

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Festival di San Marino ha visto la partecipazione di Gabry Ponte, noto DJ e produttore musicale, che ha presentato il suo brano “Tutta l’Italia“. Durante l’evento, Ponte ha rivelato un lato inaspettato della sua personalità, dichiarando di essere una persona molto timida nella vita privata. La sua presenza dietro la console rappresenta per lui una sorta di protezione. Con grande entusiasmo, ha descritto la sua canzone come un vero e proprio inno alla danza collettiva, sottolineando il potere unificante della musica.

Un’atmosfera festosa con momenti di tensione

Il Festival ha offerto un’atmosfera di festa, ma non sono mancati momenti di tensione. La delegazione israeliana presente all’evento ha suscitato delle proteste. Un manifestante ha bloccato il passaggio del tram che trasportava la cantante israeliana Yuval Raphael, sedendosi davanti al veicolo per alcuni minuti. Fortunatamente, il servizio di sicurezza ha prontamente gestito la situazione, evitando che la protesta degenerasse. Nonostante l’episodio, il clima generale è rimasto pacifico, con manifestanti che hanno esibito bandiere palestinesi e striscioni, evidenziando come l’attualità internazionale possa influenzare anche un evento dedicato alla musica e all’unione tra i popoli.

L’attesa per le semifinali e la finale

Con l’evento che si avvicina alle semifinali, programmate per il 13 e 15 maggio, e alla finalissima del 17 maggio, l’attenzione è alta. Gli artisti stanno preparando le loro esibizioni, mentre il pubblico attende con trepidazione di scoprire chi avrà successo in questa competizione musicale. Gabry Ponte, con il suo messaggio di unità e celebrazione attraverso la danza, rappresenta una delle figure più attese di questa edizione del festival. Il sipario si sta alzando su un evento che promette di essere memorabile, non solo per la musica, ma anche per le emozioni e le dinamiche sociali che si intrecciano sul palcoscenico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!