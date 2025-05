Eurovision 2025: il Turquoise Carpet di Basilea e i look dei cantanti in gara

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest è un evento annuale che attira l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo, e il Turquoise Carpet rappresenta uno dei momenti più attesi della manifestazione. Quest’anno, l’Eurovision si svolge a Basilea, in Svizzera, grazie alla vittoria del cantante svizzero Nemo nell’edizione precedente. La sfilata di ieri ha visto protagonisti i 37 artisti in gara, ognuno accompagnato dal proprio entourage e dalla bandiera del paese che rappresentano, creando un’atmosfera di festa e competizione.

Lucio Corsi: un debutto solitario

Tra i partecipanti, Lucio Corsi si è presentato in solitaria, dopo la rinuncia del collega Olly. Il suo brano, “Volevo essere un duro“, sarà eseguito nella prima semifinale di martedì 13 maggio e nella finale del 17 maggio, a cui avrà accesso diretto in quanto l’Italia è uno dei paesi fondatori dell’Eurovision. Corsi ha catturato l’attenzione del pubblico con un look originale: pantaloni scozzesi, cappotto svasato, stivali bianchi e una t-shirt con la stampa di Gatto Silvestro, indossata anche durante la sua partecipazione a Sanremo. Il suo stile audace e distintivo ha sicuramente contribuito a far parlare di sé, rendendolo uno dei protagonisti del Turquoise Carpet.

I look eccentrici dell’Eurovision

L’Eurovision è noto per la sua atmosfera vivace e per i look stravaganti dei partecipanti. Quest’edizione non fa eccezione, con una passerella che offre una gamma di outfit che spaziano dal bizzarro al carnevalesco. Molti artisti hanno scelto di esprimere la propria identità attraverso abiti che riflettono le tradizioni culturali dei loro paesi, ma anche tendenze moderne e audaci. La varietà di stili promette di regalare uno spettacolo visivo unico, mescolando elementi di alta moda e creatività.

Tra i look più sorprendenti, spicca quello di Erika Vikman dalla Finlandia, che ha optato per un abito dorato e in pelle, evocando l’immagine di una diva degli anni Novanta. Il suo outfit ha catturato l’attenzione per la sua audacia e il suo richiamo a un’estetica pop iconica. Anche Red Sebastia del Belgio ha fatto parlare di sé con un look che ricorda un imperatore galattico, indossando una tunica multitasche che combina elementi moderni e nostalgici.

I dettagli dei partecipanti

Altri artisti hanno scelto di esprimere la loro creatività attraverso stili diversi. Parg, cantante armeno, ha mescolato influenze di Las Vegas e country, mentre il trio inglese Remember Monday ha optato per un look che ricorda le fatine della Rai, con un effetto plissé nei capelli. Gli VÆB dall’Islanda hanno scelto un total look argentato, mentre Nina Žižić del Montenegro ha optato per un abito drammatico, avvolta in una capotte di tessuto. In contrasto, Miriana Conte da Malta ha scelto un outfit provocatorio, tappezzato di pagine di giornale che richiamano le recenti proteste sociali.

Il Turquoise Carpet di quest’anno ha dimostrato ancora una volta di essere un palcoscenico per l’espressione artistica e la creatività, con ogni artista che porta il proprio stile unico e la propria visione sul tappeto. Con l’Eurovision 2025 che si avvicina, l’attesa cresce per le performance che si svolgeranno nei prossimi giorni, promettendo un mix di musica e moda che non deluderà gli appassionati.

