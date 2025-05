L’Eurovision Song Contest 2025: tutto pronto per la grande kermesse musicale a Basilea

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 sta per iniziare a Basilea, in Svizzera, e l’attesa è palpabile. Questo festival musicale, che riunisce artisti da tutto il mondo, è uno degli eventi più seguiti e amati a livello internazionale. Con 37 paesi in gara, l’Eurovision promette di regalare emozioni e spettacolo, riportando l’evento alle sue origini, dopo 36 anni dall’ultima edizione tenutasi in Svizzera. La prima semifinale è prevista per il 13 maggio, e il pubblico è pronto a seguire ogni momento di questa celebrazione della musica.

Dettagli delle semifinali e della finale

La prima semifinale dell’Eurovision si svolgerà il 13 maggio, con inizio alle 21.00 su Rai 2, preceduta da un’anteprima alle 20.15. A condurre la serata ci saranno Gabriele Corsi, un volto noto del festival, e BigMama, artista emergente molto apprezzata dai giovani. La competizione prevede due semifinali, seguite dalla finale che si terrà il 17 maggio. Durante la prima semifinale, 15 paesi si sfideranno per conquistare un posto nella finale, mentre Lucio Corsi, rappresentante dell’Italia con il brano “Volevo essere un duro“, si esibirà fuori concorso, avendo già assicurato la sua presenza nell’ultima puntata.

La seconda semifinale si terrà il 15 maggio, sempre su Rai 2, e vedrà salire sul palco gli altri concorrenti. La finale, invece, sarà trasmessa in diretta su Rai 1, promettendo un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica.

Favoriti e scommesse: la Svezia in pole position

Nonostante la prima semifinale non sia ancora iniziata, i bookmakers hanno già espresso le loro previsioni sui possibili vincitori. Secondo le ultime stime, la Svezia è considerata la favorita per la vittoria, con una quota di 1.15. I rappresentanti svedesi, KAJ, si esibiranno con la canzone “Bara Bada Bastu“, un brano dedicato alla sauna che ha già riscosso un notevole successo in streaming. Altri paesi come Albania, Belgio, Cipro, Croazia, Estonia, Norvegia, Olanda, Polonia, San Marino e Ucraina sono anch’essi in corsa per un posto nella finale, rendendo la competizione ancora più avvincente.

Le aspettative per Lucio Corsi

Lucio Corsi, il cantautore toscano che ha conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo, rappresenta l’Italia con il suo brano “Volevo essere un duro“. Sebbene l’Italia abbia già un posto garantito nella finale, le aspettative per Corsi sono alte, ma il suo cammino verso la vittoria non è semplice. Attualmente, le sue possibilità di trionfare sono stimate a quota 101.00, ma il pubblico europeo potrebbe riservargli sorprese. La sua performance sarà cruciale per conquistare il cuore degli spettatori e dei giurati.

Dove seguire l’Eurovision in televisione

Per gli appassionati che desiderano seguire l’Eurovision Song Contest, le semifinali saranno trasmesse su Rai 2 il 13 e il 15 maggio, a partire dalle 21.00. La finale del 17 maggio sarà visibile su Rai 1. Inoltre, l’evento sarà disponibile in simulcast su Rai Radio2 e in diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. L’Eurovision ha guadagnato popolarità in Italia negli ultimi anni, in particolare dopo la vittoria dei Måneskin nel 2021 e l’edizione organizzata a Torino nel 2022.

A condurre le serate ci saranno Gabriele Corsi e BigMama, con la presenza speciale di Topo Gigio, che annuncerà il voto della giuria italiana durante la finale. Con un mix di talenti e attese, l’Eurovision 2025 si preannuncia come un evento da non perdere.

