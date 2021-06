Netflix: tanti i nuovi contenuti in uscita a giugno 2021

Netflix, la piattaforma streaming per eccellenza, cerca di sostenere il duello a suon di produzioni con la concorrenza (sono mesi questi che segnano un numero esiguo di nuovi abbonati per le realtà streaming) proponendo a giugno 2021 tante novità. Tra di esse titoli attesi, come la seconda parte della serie “Lupin”, la seconda stagione di “Summertime”, e due film per tutti, “Carnaval” e “Pretty Guardian Sailor Moon Eternal”.

Il 3 giugno verrà rilasciata la seconda stagione di “Summertime”

“Summertime 2”, arriva ad un anno dalla prima stagione, la serie trae ispirazione da “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia, quindi non può che parlare di amori adolescenziali, crescita, relazioni impossibili. Se questo è il genere che vi piace “Summertime” è il teen drama che fa per voi. Il cast tra vecchie conoscenze e nuovi arrivi vede, tra i tanti, Coco Rebecca Edogamhe, Ludovico Tersigni, Amanda Campana, Giovanni Maini, Andrea Lattanzi, Thony e Marina Missironi. Girata tra Rimini e Ravenna è sempre prodotta da Cattleya e vede alla regia Francesco Lagi e Lorenzo Sportiello.

Questa la sinossi ufficiale diffusa da Netflix per la seconda stagione: “Quante cose possono succedere in un anno? Molte, soprattutto quando si è giovani come i protagonisti di “Summertime”. L’estate è tornata, Summer, Edo e Sofia superano l’esame di maturità e fanno progetti per il futuro, Ale è in Spagna alle prese con il suo rientro in pista e una nuova vita sentimentale con Lola, mentre Dario è in cerca di una strada sua. Ognuno alla scoperta di cosa significa davvero diventare grandi. Ma questa estate parlerà soprattutto d’amore: il tormento e l’estasi di un sentimento che dall’essere sognato, desiderato e temuto diventa finalmente realtà e che, ancora una volta sulle note di un’emozionante colonna sonora, aprirà i cuori dei ragazzi a nuove sfide.”

L’attesa dei fan sta per finire: l’8 giugno arriva “Lupin 2”

Verranno rilasciate l’8 giugno le puntate della seconda parte della serie che più di ogni altre ha catalizzato l’attenzione del pubblico Netflix, con più di settanta milioni di spettatori “Lupin” ha superato di ascolti del famoso “La casa di carta”. Il personaggio di Assane Diop, il ladro gentiluomo che trae ispirazione dall’Arsène Lupin protagonista dei romanzi di Maurice Leblanc, ci ha lasciati col fiato sospeso nel quinto e ultimo episodio della prima parte. Tante le cose che l’uomo ha scoperto sul proprio passato, tanti i conti in sospeso da chiarire, tanta la paura per chi ama. Questi nuovi episodi dovrebbero porre fine definitivamente a quella che è stata concepita come una mini serie, priva quindi di progettualità seriale.

Tra i film da segnalare: “Carnaval”, “Pretty Guardian Sailor Moon Eternal” e “Awake”

Tra i film in uscita, il 2 giugno arriva “Carnaval”, che racconta la storia di Nina (Giovana Cordeiro), una donna tradita dal fidanzato, che decide di partire per un viaggio con le amiche e cambiare le sue prospettive. Dal 3 giugno sarà disponibile anche “Pretty Guardian Sailor Moon Eternal”, l’atteso film che farà da epilogo alle avventure del popolare cartone animato giapponese. Destinato in origine alle sale cinematografiche, è stato dirottato in piattaforma a causa della pandemia. L’anime è composto da due episodi che concluderanno a 26 anni dal primo episodio, la lunga saga legata a Sailor Moon, che anche stavolta si presenta al pubblico nel classico costume in stile marinaretta.

Il 9 giugno sarà la volta del thriller sci-fi “Awake”: un strano evento disattiva sul pianeta tutti i dispositivi elettronici e inibisce gli esseri umani della capacità di dormire. La terra precipita nel caos, l’unica speranza di sopravvivenza potrebbe essere Jill, una ex soldatessa dal passato turbolento. La speranza di cura potrebbe venire da sua figlia, che dovrebbe portare in un posto sicuro dove proteggerla dai nemici, nella speranza di riuscire a salvare il mondo prima che sia troppo tardi. Protagonista del film è Gina Rodriguez, accanto a lei Ariana Greenblatt e Frances Fischer.

Film in uscita su Netflix a giugno 2021:

Martedì 1 giugno

Mortal Kombat

Arthur Christmas

Just Cause

Il viaggio delle ragazze

Believe me – The Abduction of Lisa McVey

Murder at 1600

Mercoledì 2 giugno

Carnaval

Giovedì 3 giugno

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal

Venerdì 4 giugno

Xtremo

Mercoledì 9 giugno

Awake

Venerdì 11 giugno

Skater Girl

Il drago dei desideri

Domenica 13 giugno

Sembrava perfetto…e invece

The Lego Movie

The Mule

Le serie tv in uscita su Netflix a giugno 2021:

Martedì 1 giugno

Startup

Giovedì 3 giugno

Summertime – Stagione 2

Dancing Queens

Venerdì 4 giugno

Sweet Tooth

Martedì 8 giugno

Lupin 2

Venerdì 11 giugno

Le imperatrici della notte

Giovedì 17 giugno

Katla

Venerdì 18 giugno

Elite 4

So not worth it

Giovedì 24 giugno

Il regista nudo 2

Maria Grazia Bosu