L’esperienza di guardare un film con tutta la famiglia è una delle gioie più autentiche della vita. Nel mondo frenetico di oggi, trovare un momento per riunire genitori, bambini e magari anche nonni davanti allo schermo è un’opportunità per creare ricordi indelebili e perdersi in mondi magici insieme. E non c’è piattaforma migliore per soddisfare questa esigenza di intrattenimento familiare di Netflix, la piattaforma di streaming che offre una vasta selezione di film pensati appositamente per il pubblico più giovane. Che tu sia alla ricerca di un film per una serata di divertimento in famiglia, un pomeriggio di pioggia o una festa di compleanno indimenticabile, Netflix ha sicuramente qualcosa in serbo per te.

Nimona

Basato sull’omonimo fumetto di Noelle Stevenson e prodotto da Blue Sky Studio, Nimona è un film d’animazione particolare e interessante. Il protagonista della storia è Lord Ballister Blackheart, un ex-cavaliere ed eroe ribelle che ha deciso di abbandonare il suo ruolo e diventare un cattivo dopo un tragico evento nel suo passato. Ballister viene accompagnato da Nimona, una ragazza trasformista con il potere di cambiare forma fisica a volontà. Nimona è una figura intrigante e misteriosa, che porta una ventata di freschezza nella vita di Ballister. Insieme, formano un improbabile duo, combattendo contro Sir Ambrosius Goldenloin e il misterioso Instituto, un’organizzazione segreta che minaccia il regno. Grazie alla creatività di Noelle Stevenson, autrice del fumetto originale, Nimona offre una storia unica e profonda.

Vivo

Prodotto da Sony Pictures, Vivo è un musical animato diretto da Kirk DeMicco e prodotto da Lin-Manuel Miranda. La trama ruota attorno a un kinkajou (una specie di mammifero appartenente alla famiglia dei procionidi) di nome Vivo. Quest’ultimo è un talentuoso musicista e intrattenitore che vive a L’Avana, a Cuba, con il suo amico e mentore, Andrés, un anziano musicista. Quando Andrés riceve una lettera da una vecchia amica di nome Marta, una cantante famosa che vive a Miami, gli chiede di eseguire una canzone speciale che avevano scritto insieme tanti anni prima.

Purtroppo, Andrés muore prima di poter consegnare la canzone a Marta. Così, Vivo si ritrova con una missione: portare la canzone a Marta a Miami. Inizia così un viaggio avventuroso e commovente che porta Vivo a attraversare il mare e incontrare una varietà di personaggi colorati lungo il cammino. Ogni cosa nel film – il ritmo, le immagini, i colori – si muovono a ritmo di musica, avvolgendo lo spettatore e trasportandolo nell’animazione.

GGG

Il GGG: Grande Gigante Gentile, è un film d’avventura fantastico – presente su Netflix – diretto da Steven Spielberg e rilasciato nel 2016. Il film è basato sull’omonimo libro per bambini scritto da Roald Dahl, pubblicato per la prima volta nel 1982. Come ogni storia di questo autore, anche in questo caso ci troviamo difronte ad una narrazione magica ed avvolgente. La trama del film ruota attorno a Sophie, una bambina curiosa che un giorno si imbatte nel GGG mentre osserva fuori dalla finestra del suo orfanotrofio. Temendo che Sophie possa rivelare la sua esistenza, il GGG la rapisce e la porta con sé nel mondo dei giganti.

Fortunatamente, scopre presto che il GGG è molto diverso dai suoi orribili e cattivi compagni giganti. È un gigante gentile e affettuoso, molto più piccolo degli altri, e si nutre solo di cibi vegetali come piselli e fagioli. Mentre la loro amicizia cresce, il GGG rivela a Sophie il suo ruolo speciale: cattura sogni che poi soffia nelle orecchie dei bambini durante la notte. Ma non tutti i giganti sono amichevoli come lui. Ci sono giganti come il Grobscottle e il Bloodbottler che sono pericolosi e minacciosi per gli esseri umani. Questo film, che a prima vista può sembrare rivolto unicamente ad un pubblico piccolo, si rivela essere una storia d’amicizia che può essere apprezzata anche dai grandi.

Sing

Nella nostra lista dei film consigliati per bambini e famiglie su Netflix, non poteva mancare Sing: un musical animato dai toni frizzanti e ironici. Il film e diretto da Garth Jennings ed è ambientato in un mondo popolato da animali antropomorfi. Protagonista è Buster Moon, un koala proprietario di un teatro che sta attraversando tempi difficili e rischia di perderlo. Nel tentativo di salvare il suo teatro e riportare la popolarità, Buster decide di organizzare un concorso di canto con una grande ricompensa in denaro. Questo concorso attira l’attenzione di una serie di personaggi eclettici e talentuosi, tutti desiderosi di cambiare la propria vita e realizzare i propri sogni attraverso la musica.

Tra i partecipanti c’è Rosita, una madre maiale casalinga che ha abbandonato la sua passione per il canto per prendersi cura della sua numerosa famiglia. Johnny, un gorilla adolescente che desidera fuggire dalla vita criminale della sua famiglia. Ash, una porcospina rock ‘n’ roll che deve trovare la sua voce artistica. Ogni personaggio ha la propria identità e tutti sono unici – e divertenti – a modo loro. Le musiche, i colori, il design dei personaggi e il loro carattere vi cattureranno dall’inizio del film e vi trasporteranno in un’atmosfera divertente e leggera.

Una serie di sfortunati eventi

A chiudere la nostra lista c’è uno dei film per bambini e ragazzi – presenti su Netflix – che proprio non dovreste perdere: Una Serie di Sfortunati Eventi. Prodotto nel 2004 e diretto da Brad Silberling, il film è basato sugli omonimi romanzi dello scrittore Lemony Snicket. La trama segue le disavventure dei tre fratelli Baudelaire: Violet, Klaus e Sunny, dopo la morte dei loro genitori in un misterioso incendio. I ragazzi vengono affidati al loro tutore, il sinistro conte Olaf, un uomo crudele e ambizioso che mira a impossessarsi della loro ricca eredità. Olaf è disposto a fare qualsiasi cosa per ottenere il denaro dei Baudelaire, e i fratelli si trovano costantemente in situazioni pericolose e sconvolgenti mentre cercano di sfuggire al suo controllo.

Man mano che i ragazzi vengono spostati da un tutore all’altro, la loro fortuna sembra peggiorare. Ogni tutore successivo si rivela altrettanto stravagante e inadeguato, lasciando i Baudelaire a fronteggiare una serie di situazioni sempre più strane e pericolose. Tuttavia, Violet, Klaus e Sunny dimostrano una notevole intelligenza e ingegnosità, utilizzando le loro abilità uniche per affrontare le avversità e cercare di svelare il mistero dietro la morte dei loro genitori. Non si tratta di un semplice film per bambini: Una serie di sfortunati eventi è caratterizzato da sfumature oscure, gotiche e misteriose, che vi lasceranno con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.