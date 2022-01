Negli UCI Cinemas arriva la rassegna “Rivivi Il Signore degli Anelli”

Nelle multisale del Circuito UCI torna per gli appassionati il capolavoro di Peter Jackson tratto dai libri del grande J. R. R. Tolkien. Dal 27 gennaio al 2 febbraio il primo appuntamento è con “Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello“. Il Circuito UCI Cinemas propone un revival dal nome “Rivivi Il Signore degli Anelli”, proponendo nuovamente la saga tratta dai libri di J. R. R. Tolkien.

Gli appassionati della trilogia di Jackson potranno rivivere le avventure della Terra di Mezzo, accompagnati da un cast d’eccezione, che vede tra i suoi membri Ian McKellen, Elijah Wood, Viggo Mortensen, Sean Astin, Billy Boyd, Orlando Bloom, Sean Bean, Cate Blanchett, John Rhys-Davies, Hugo Weaving, Christopher Lee e Karl Urban.

Ecco il calendario della rassegna dedicata a “Il Signore degli anelli”

Dal 27 gennaio al 2 febbraio sarà in programmazione “Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello“, primo capitolo della trilogia premiato con 4 premi Oscar su 13 candidature. Il film presenta per la prima volta sul grande schermo “La compagnia dell’anello”, formata da Frodo, i suoi amici hobbit, lo stregone Gandalf, il tormentato Boromir, il ramingo Aragorn, l’elfo Legolas e il nano Gimli.

Dal 3 al 9 febbraio è la volta di “Il Signore degli Anelli – Le due Torri“, il secondo capito della saga premiato con 2 Oscar, capace di incantare il grande pubblico soprattutto nella realizzazione della Battaglia del Fosso di Elm.

Dal 10 al 16 febbraio la rassegna presenta “ Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re “, tra i film più premiati di sempre, con 11 premi Oscar. Lo scontro finale segna l’epilogo della lotta contro il male rappresentato da Sauron, il Signore Oscuro.

Ecco le multisale UCI che proiettano la rassegna

UCI Alessandria (AL), UCI Bolzano (BC), UCI Villesse (GO), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Cagliari (CA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Showville Bari (BA), UCI Arezzo (AR), UCI Certosa (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Sinalunga (SI), UCI Curno (BG), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Reggio Emilia (RE), UCI MilanoFiori (MI), UCI Ferrara (FE), UCI Piacenza (PC), UCI Perugia (PG), UCI Casoria (NA), UCI Firenze (FI), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Lissone (MB), UCI Montano Lucino (CO), UCI Molfetta (BA), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RomaEst (RM), UCI Moncalieri (TO), UCI Fiumara (GE), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI). UCI Parco Leonardo (RM), UCI Orio (BG), UCI Porta di Roma (RM), UCI Bicocca (MI), UCI Catania (CT), UCI Bolzano (BZ), UCI Palermo (PA) e UCI Luxe Maximo (RM).

Roberta Rosella

26/01/2022