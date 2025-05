Eurovision Song Contest 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla kermesse musicale di Basilea

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina rapidamente, con 37 Paesi pronti a sfidarsi sul palcoscenico di Basilea, in Svizzera. Questa edizione segue la vittoria dell’artista Nemo nel 2024, che ha portato la manifestazione nella città elvetica. Gli appassionati di musica e spettacolo sono in attesa di scoprire come si svolgerà l’evento, che promette di essere ricco di emozioni e sorprese.

Date e orari dell’Eurovision 2025

Il calendario dell’Eurovision Song Contest 2025 è stato ufficialmente annunciato, con le semifinali e la finale programmate in date specifiche. La prima semifinale si svolgerà martedì 13 maggio, mentre la seconda è fissata per giovedì 15 maggio. La serata finale, che rappresenta il culmine della competizione, avrà luogo sabato 17 maggio. Tutti gli eventi inizieranno alle 21:00 e saranno trasmessi in diretta. Le semifinali saranno visibili su Rai2, mentre la finale sarà trasmessa su Rai1, permettendo a un vasto pubblico di seguire le esibizioni e le votazioni in tempo reale.

Conduzione e presentatori

La conduzione dell’Eurovision 2025 per l’Italia è stata affidata a Gabriele Corsi e BigMama, due volti noti del panorama televisivo italiano. Un elemento speciale di quest’edizione sarà la presenza di Topo Gigio, che avrà il compito di annunciare i voti dell’Italia durante la finale. Sul palco di Basilea, le serate saranno guidate da Hazel Brugger, una comica di successo, e da Sandra Studer, una presentatrice e cantante di lunga carriera. La finale vedrà anche la partecipazione di Michelle Hunziker, che aggiungerà un tocco di glamour all’evento.

I pronostici sui vincitori

Ogni anno, l’Eurovision suscita pronostici e aspettative riguardo ai potenziali vincitori. Quest’anno, tra i favoriti ci sono la Svezia, rappresentata dal trio KAJ, e l’Austria, con JJ . Entrambi i gruppi hanno attirato l’attenzione per le loro performance coinvolgenti e le canzoni accattivanti. L’Italia, come sempre, non è da meno, con Lucio Corsi che promette di regalare un’esibizione memorabile. Gli appassionati di musica possono aspettarsi una competizione serrata, con artisti di talento provenienti da tutto il continente.

Scaletta della prima semifinale

La prima semifinale dell’Eurovision 2025, in programma per il 13 maggio, presenterà una varietà di artisti e generi musicali. Ecco la scaletta completa:

Islanda – VÆB – RÓA

– – Polonia – Justyna Steczkowska – GAJA

– – Slovenia – Klemen – How Much Time Do We Have Left

– – Estonia – Tommy Cash – Espresso Macchiato

– – Ucraina – Ziferblat – Bird of Pray

– – Svezia – KAJ – Bara Bada Bastu

– – Portogallo – NAPA – Deslocado

– – Norvegia – Kyle Alessandro – Lighter

– – Belgio – Red Sebastian – Strobe Lights

– – Azerbaijan – Mamagama – Run With U

– – San Marino – Gabry Ponte – Tutta L’Italia

– – Albania – Shkodra – Elektronike Zjerm

– – Olanda – Claude – C’est La Vie

– – Croazia – Marko Bošnjak – Poison Cake

– – Cipro – Theo Evan – Shh

Con una scaletta così ricca e variegata, l’Eurovision 2025 promette di essere un evento imperdibile per gli amanti della musica e dello spettacolo.

