Celebrazione del decimo anniversario della cooperazione italo-marocchina al sito archeologico di Chellah

Martedì 13 maggio 2025, il sito archeologico di Chellah, patrimonio dell’UNESCO situato a pochi chilometri dal centro di Rabat, ospiterà un evento significativo per commemorare il decimo anniversario della cooperazione tra Italia e Marocco nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Gioventù, della Cultura e della Comunicazione del Marocco, prevede l’inaugurazione di una mostra fotografica e interattiva, accompagnata da un Galà lirico. Questo evento musicale è organizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia nel Regno del Marocco, l’Istituto Italiano di Cultura di Rabat e il Cidim .

Un galà lirico di eccellenza

Il Galà lirico vedrà la partecipazione di talentuosi artisti italiani, tra cui il soprano Angelica Lapadula, il mezzosoprano Sveva Pia Laterza e il tenore Paolo Mascari. Questi giovani musicisti, accompagnati al pianoforte da Francesco De Poli, interpreteranno opere di grandi compositori come Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini e Wolfgang Amadeus Mozart. La scelta di un programma così ricco e variegato mira a celebrare non solo la musica italiana, ma anche a creare un ponte culturale tra i due Paesi.

L’evento si svolgerà in un contesto di grande rilevanza storica e culturale, il sito archeologico di Chellah, che offre una scenografia unica, capace di attrarre un pubblico variegato. La direttrice dell’Istituto Culturale di Rabat, Carmela Callea, ha sottolineato l’importanza di questo luogo per eventi culturali, evidenziando come la bellezza del sito possa amplificare l’esperienza musicale.

La presenza delle autorità

All’importante celebrazione parteciperanno figure di spicco, tra cui l’ambasciatore d’Italia Armando Barucco e il ministro della Gioventù, della Cultura e della Comunicazione del Regno del Marocco, Mohammed Mehdi Bensaid. Saranno presenti anche Isabella Lucaferri, direttrice dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. La loro partecipazione sottolinea l’impegno delle istituzioni nel promuovere la collaborazione culturale tra Italia e Marocco.

Francescantonio Pollice, presidente del Cidim e dell’Associazione Italiana Attività Musicali , ha dichiarato che l’obiettivo è favorire la contaminazione culturale e musicale tra i due Paesi. Pollice ha espresso gratitudine verso le istituzioni italiane locali per il supporto e la fiducia riposta nella collaborazione. La selezione di giovani musicisti è un elemento chiave per garantire la qualità degli eventi e per promuovere il talento emergente.

Un progetto di risonanza internazionale

Il concerto di Chellah si inserisce nel progetto ‘Giovani talenti musicali nel mondo’, frutto della sinergia tra l’Accademia Musicale Chigiana, la Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri col Maestro’ di Imola e il Cidim. Questo progetto è sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso la rete delle Ambasciate d’Italia, degli Istituti Italiani di Cultura e dei Consolati Generali d’Italia nel mondo.

La celebrazione del decennale della cooperazione italo-marocchina rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza della cultura come strumento di dialogo e collaborazione tra nazioni. La musica, in particolare, si configura come un linguaggio universale capace di unire le persone, superando barriere linguistiche e culturali.

