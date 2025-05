Modifiche al palinsesto Mediaset: Amici e altri programmi saltano oggi pomeriggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Oggi, il palinsesto pomeridiano di Mediaset subisce significative variazioni, con la cancellazione di diversi programmi di punta. Tra questi, il daytime di Amici di Maria De Filippi non andrà in onda, come comunicato dalla redazione del programma. Questo cambiamento si inserisce in un contesto di eventi speciali che coinvolgono la rete, in particolare la copertura di un’importante notizia di cronaca.

Amici di Maria De Filippi non va in onda

Il talent show Amici, uno dei programmi più seguiti della rete, non sarà trasmesso oggi pomeriggio. La redazione ha informato il pubblico tramite un cartello al termine della puntata di ieri, annunciando il ritorno del programma per giovedì 8 maggio alle 16.10. Questo annuncio ha sorpreso molti fan, abituati a seguire il daytime del programma ogni pomeriggio. Non solo Amici, ma anche il daytime di The Couple subirà la stessa sorte, non andando in onda come previsto.

Pomeriggio Cinque e altre cancellazioni

Non si fermano qui le modifiche al palinsesto. Anche il programma Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino, non verrà trasmesso oggi. La conduttrice ha deciso di prendersi una pausa, promettendo un ritorno regolare domani pomeriggio. La cancellazione di questi programmi ha suscitato curiosità tra i telespettatori, che si chiedono quali siano le ragioni di tali cambiamenti.

Speciale Tg5: ‘Aspettando la Fumata Bianca’

La ragione principale per cui il palinsesto di Mediaset è stato modificato è la trasmissione di uno speciale del Tg5 intitolato ‘Aspettando la Fumata Bianca’. Questo speciale andrà in onda subito dopo Uomini e Donne e coprirà un evento di grande rilevanza: la scelta del nuovo Pontefice, dopo la morte di Papa Francesco, avvenuta all’età di 88 anni. La rete ha deciso di dedicare ampio spazio a questo evento, garantendo aggiornamenti in diretta per informare il pubblico.

Programmazione pomeridiana e serale

Lo speciale del Tg5 sarà trasmesso fino alle 18.45, momento in cui la linea passerà a Avanti un altro, il quiz condotto da Paolo Bonolis. A seguire, il Tg5 continuerà con la sua programmazione abituale, seguito da Striscia La Notizia e dall’Isola dei Famosi, condotto da Veronica Gentili. Quest’ultima ha espresso preoccupazione per il debutto del suo programma, in considerazione degli ascolti recenti. Nonostante le cancellazioni di oggi, il resto del palinsesto di Mediaset dovrebbe rimanere invariato, salvo eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!