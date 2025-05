Amici di Canale 5: il daytime sospeso per il Conclave, ritorno previsto il 8 maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il talent show Amici, uno dei programmi di punta di Canale 5, non andrà in onda oggi, 7 maggio 2025, creando attesa tra i fan. La trasmissione, che ha conquistato il pubblico di diverse generazioni, è nota per il suo format coinvolgente e per la presenza di giovani talenti. Con l’avvicinarsi della finale, prevista per il 18 maggio, i telespettatori si chiedono quando potranno rivedere i loro concorrenti preferiti. Oggi, però, il daytime è stato sospeso a causa di un evento di grande rilevanza nazionale.

La sospensione del daytime di Amici

Oggi, mercoledì 7 maggio, i fan di Amici non potranno seguire la consueta fascia pomeridiana del programma, che solitamente va in onda dalle 16.10. La decisione di non trasmettere il daytime è legata all’inizio del Conclave, un evento di grande importanza per la Chiesa Cattolica, in cui i cardinali si riuniscono per eleggere il nuovo Papa, successore di Papa Francesco. Questo evento storico attirerà l’attenzione di milioni di telespettatori, e Canale 5 ha scelto di dedicare la sua programmazione a questa cerimonia, interrompendo temporaneamente la trasmissione di Amici.

Alle 16.30, i 133 cardinali elettori, tutti di età inferiore agli 80 anni, entreranno nella Cappella Sistina, che sarà sigillata fino all’annuncio della fumata bianca, segnale dell’elezione del nuovo Pontefice. Mediaset ha quindi deciso di modificare il palinsesto, sostituendo Amici con una diretta dedicata al Conclave. Successivamente, intorno alle 17, la programmazione passerà a Pomeriggio Cinque, che continuerà a seguire gli sviluppi dell’elezione papale.

Il ritorno di Amici e la semifinale in arrivo

Nonostante la sospensione odierna, i fan di Amici possono tirare un sospiro di sollievo: il programma tornerà in onda giovedì 8 maggio. La pagina social ufficiale del programma ha confermato che, dopo una sola giornata di stop, il daytime riprenderà regolarmente alle 16.10, subito dopo Uomini e Donne. Questo breve intervallo non interromperà il percorso verso la finale, che si svolgerà in diretta il 18 maggio.

Inoltre, sempre giovedì, è prevista la registrazione della semifinale, un appuntamento cruciale che determinerà i concorrenti che accederanno all’ultima fase del talent show. La semifinale rappresenta un momento decisivo, poiché il pubblico avrà l’opportunità di votare e influenzare il risultato finale. La finale, attesa con grande entusiasmo, decreterà il vincitore di questa edizione, consolidando ulteriormente il successo del programma tra i telespettatori.

