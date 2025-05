Oggi niente E’ sempre mezzogiorno: Antonella Clerici annuncia la sospensione del programma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il popolare cooking show E’ sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, non andrà in onda oggi su Rai Uno. La notizia è stata comunicata dalla stessa conduttrice durante l’ultima puntata, suscitando curiosità tra i telespettatori. La decisione è legata a un evento di rilevanza nazionale: l’ingresso dei Cardinali in Conclave, che sarà seguito in diretta dal Tg1. Questo cambiamento nel palinsesto ha portato anche alla cancellazione di altri programmi del daytime.

Il motivo della sospensione di E’ sempre mezzogiorno

Durante la diretta di ieri, Antonella Clerici ha rivelato ai telespettatori che oggi il suo programma non andrà in onda come di consueto. La conduttrice ha spiegato che sarà impegnata su Canale 5 per condurre una delle tre serate evento dello show de Il Volo. Questo cambio di programmazione è stato reso necessario per dare spazio a uno speciale del Tg1, dedicato all’ingresso dei Cardinali in Conclave, un momento cruciale per la Chiesa cattolica.

Clerici ha sottolineato l’importanza di seguire questo evento, che segna l’inizio della scelta del nuovo Pontefice, dopo la scomparsa di Papa Francesco avvenuta pochi giorni fa. La conduttrice ha rassicurato i suoi fan, promettendo che tornerà in onda già da domani con nuove ricette e consigli culinari. Ha dichiarato: “Noi ci vediamo giovedì pronti magari a vivere insieme la fumata nera o la fumata bianca, naturalmente con l’ausilio del Tg1…”

Altri programmi cancellati su Rai Uno

Non solo E’ sempre mezzogiorno ha subito modifiche nel palinsesto di oggi. Anche il programma di cronaca Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, è stato sostituito da uno speciale del Tg1. Questo speciale si concentra sulla messa che si svolge alla Basilica di San Pietro, in preparazione all’ingresso dei Cardinali in Conclave.

La scelta di Rai Uno di dedicare ampio spazio a questo evento è motivata dalla sua rilevanza storica e religiosa. La selezione del nuovo Papa, che avverrà attraverso un voto tra i Cardinali, è un momento di grande attesa per i fedeli e per il mondo intero. Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia.it, l’annuncio del nuovo Pontefice sarà esclusivamente riservato al telegiornale dell’ammiraglia, impedendo a qualsiasi altro programma di anticipare la notizia.

L’attesa per il nuovo Pontefice

La morte di Papa Francesco, avvenuta all’età di 88 anni, ha segnato un momento di grande tristezza per la comunità cattolica. La sua scomparsa ha aperto la strada a un nuovo Conclave, dove i Cardinali si riuniranno per eleggere il successore. Questo processo è sempre avvolto da un’aura di mistero e attesa, con i fedeli che sperano in una guida spirituale forte e ispirata.

L’attenzione mediatica su questo evento è altissima, e i programmi televisivi stanno seguendo ogni sviluppo con grande interesse. La scelta del nuovo Papa avrà un impatto significativo sulla Chiesa e sulla sua direzione futura. Mentre i telespettatori attendono con ansia di conoscere il nuovo Pontefice, i programmi di intrattenimento e informazione si adattano a questa situazione straordinaria, garantendo una copertura adeguata e rispettosa.

