Affari tuoi: Stephan dalla Valle D’Aosta e la sfida del 6 maggio

Il 6 maggio 2025, il programma televisivo “Affari Tuoi” ha visto come protagonista Stephan, un concorrente proveniente dalla Valle D’Aosta. Insieme a sua madre Erica, ha affrontato una partita ricca di emozioni e colpi di scena, culminando in una serie di scelte che hanno determinato il suo destino. La puntata ha offerto anche un assaggio delle tradizioni locali, con la presentazione del Genepì, una specialità tipica della regione, portata in studio dal personaggio di Thanat.

La partita di Stephan: un inizio difficile

La sfida di Stephan è iniziata con il prelievo del pacco numero 12, ma il suo avvio non è stato dei migliori. Il primo colpo ha portato all’eliminazione di 50 euro, un segnale preoccupante per il concorrente. Le cose sono peggiorate rapidamente quando, nel corso dei tiri successivi, sono stati eliminati pacchi contenenti somme significative: 200.000 euro e 300.000 euro sono stati i primi a lasciare il gioco, seguiti da 30.000 euro, 100.000 euro e persino 10 euro. La tensione in studio era palpabile, con la madre Erica che seguiva ogni movimento con ansia.

Dopo un inizio così sfavorevole, è arrivata la chiamata del Dottore, che ha proposto un cambio. Tuttavia, Stephan ha rifiutato l’offerta senza esitazioni, dimostrando una determinazione che ha caratterizzato il suo approccio alla partita. La tradizione di “Affari Tuoi” prevede che le fortune possano cambiare in un attimo, e così è stato: nel pacco proveniente dalla Toscana, Stephan ha trovato solo 20 euro, mentre nei tiri successivi ha visto scomparire anche il Genepì e zero euro.

Le scelte decisive di Stephan

Con la partita che proseguiva, il Dottore ha fatto un’altra offerta, questa volta di 10.000 euro. Nonostante l’ansia di sua madre, Stephan ha deciso di rifiutare anche questa proposta, affermando che “a mia mamma crea ansia tirare i soldi, ma rifiuto l’offerta e vado avanti”. La determinazione del concorrente è stata evidente, anche quando ha aperto il pacco numero 12, scoprendo che non conteneva né 50.000 euro né 500 euro. Le eliminazioni successive hanno continuato a minare le sue possibilità: 20.000 euro, 5.000 euro, Gennarino e 100 euro sono stati i pacchi che ha dovuto escludere.

Con il finale della partita in vista, il Dottore ha proposto un cambio, ma Stephan ha nuovamente rifiutato. La tensione aumentava mentre il concorrente si trovava con tre pacchi rossi e uno blu. Un’ulteriore offerta di 13.000 euro è stata presentata, ma Stephan ha deciso di “tritare” l’assegno, continuando a giocare.

Il finale della sfida e il ritorno a casa

La partita di Stephan ha raggiunto il suo culmine quando ha aperto il pacco della Calabria, trovando 10.000 euro. A questo punto, le opzioni rimaste erano 15.000 euro e 200 euro. Il Dottore ha fatto un’ultima offerta di 15.000 euro, ma il concorrente ha deciso di non accettarla. Purtroppo, la fortuna non era dalla sua parte: ha eliminato il pacco contenente 75.000 euro, lasciando solo 15.000 euro e 200 euro sul tavolo.

La fase finale ha portato Stephan alla Regione Fortunata, dove ha scelto la Basilicata come prima opzione, ma la risposta si è rivelata errata. Nonostante un secondo tentativo con l’Umbria, anche questa scelta non ha portato a risultati positivi. Alla fine della puntata, Stephan è tornato a casa senza alcun premio, ma con l’esperienza di una partita che, sebbene difficile, ha messo in luce il suo spirito combattivo e la sua determinazione.

