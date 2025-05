Grande tennis a Roma: gli Internazionali BNL d’Italia 2025 tra dirette e protagonisti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La città di Roma si prepara ad accogliere l’82° edizione degli Internazionali BNL d’Italia, un evento di grande rilevanza nel panorama tennistico mondiale. Dal 10 al 21 maggio 2025, il Foro Italico diventerà il palcoscenico di sfide emozionanti, con la partecipazione di atleti di fama internazionale. Tra i protagonisti, spicca il ritorno di Jannik Sinner, numero uno al mondo, dopo un periodo di squalifica di tre mesi. La manifestazione promette di regalare momenti indimenticabili agli appassionati di tennis, con una copertura mediatica senza precedenti.

La copertura televisiva degli Internazionali d’Italia

Sky Sport si conferma il principale broadcaster dell’evento, offrendo oltre 500 ore di programmazione live. Le partite dei tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 saranno trasmesse sui canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, garantendo un’ampia visibilità agli incontri. Gli appassionati potranno seguire la giornata di tennis fin dalle prime ore del mattino, con il programma di apertura condotto da Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro e Dalila Setti, che forniranno aggiornamenti e analisi dal Foro Italico.

Un elemento distintivo della copertura di Sky sarà il “Sky Tennis Show”, uno studio innovativo che utilizzerà la realtà virtuale per coinvolgere gli spettatori. Tre appuntamenti quotidiani offriranno approfondimenti e commenti, con la conduzione di Eleonora Cottarelli e Alessandro Lupi. Ogni sera, il magazine “The Insider Internazionali d’Italia” riassumerà i momenti salienti della giornata, con interviste e uno sguardo esclusivo dietro le quinte del torneo.

La Rai e SuperTennis: un impegno per il tennis italiano

Anche la Rai partecipa attivamente alla copertura degli Internazionali d’Italia, trasmettendo un match al giorno del torneo maschile su Rai 2 e RaiPlay. L’attenzione sarà rivolta in particolare ai tennisti italiani, con la messa in onda delle loro partite e della finale. Inoltre, la Rai garantirà la diretta della finale femminile o, in alternativa, del doppio maschile o femminile, assicurando così una visione completa dell’evento.

SuperTennis, il canale dedicato al tennis, si concentrerà sul torneo WTA, offrendo circa 14 ore di diretta quotidiana. La programmazione includerà approfondimenti, interviste e highlights, rendendo il canale un punto di riferimento per gli appassionati di tennis femminile. La copertura sarà disponibile anche in streaming su SuperTenniX, permettendo a un pubblico più ampio di seguire le performance delle tenniste in gara.

Un cast di commentatori d’eccezione

La qualità della narrazione e dell’analisi durante gli Internazionali d’Italia sarà garantita da un team di esperti. Sky Sport ha arruolato un gruppo di ex giocatori di alto livello, tra cui Flavia Pennetta, Ivan Ljubicic, Paolo Bertolucci e Renzo Furlan, per commentare le partite. A questi si aggiungono altri nomi noti come Stefano Pescosolido, Laura Golarsa e Raffaella Reggi, che arricchiranno la trasmissione con le loro esperienze e competenze.

Il team di telecronisti, composto da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi e altri, sarà impegnato a raccontare ogni colpo e ogni emozione, rendendo gli incontri ancora più coinvolgenti per gli spettatori. La sinergia tra ex atleti e telecronisti professionisti promette di offrire un’analisi approfondita e appassionante, capace di attrarre sia i fan di lunga data che i neofiti del tennis.

Con l’avvicinarsi dell’evento, l’attesa cresce e gli appassionati di tennis non vedono l’ora di assistere a un torneo che si preannuncia ricco di emozioni e sorprese.

