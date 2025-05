Amici 24: La finale spostata per non scontrarsi con l’Eurovision Song Contest

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La 24esima edizione di Amici, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi, si avvicina alla sua conclusione. Mediaset ha recentemente annunciato un cambio di programmazione per la finale, che si terrà domenica 18 maggio 2025, in prima serata su Canale 5. Questa decisione è stata presa per evitare la concorrenza diretta con l’Eurovision Song Contest, un evento musicale di grande richiamo che si svolgerà nello stesso weekend.

La nuova data della finale di Amici 24

Con l’avvicinarsi della finale, Mediaset ha deciso di modificare la programmazione originale. La finale di Amici 24 andrà in onda domenica 18 maggio 2025, a partire dalle 21:30. La scelta di posticipare l’ultima puntata del Serale è stata motivata dalla volontà di non sovrapporsi all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà sabato 17 maggio. In quella serata, Canale 5 trasmetterà il film “Corro da te“, diretto da Riccardo Milani e interpretato da Miriam Leone e Pierfrancesco Favino, mentre Rai 1 manderà in onda la finale dell’Eurovision, con il commento di Gabriele Corsi e Big Mama.

L’Eurovision di quest’anno si svolgerà a Basilea e vedrà la partecipazione di artisti di spicco. Per l’Italia, il cantautore Lucio Corsi presenterà il brano “Volevo essere un duro“, mentre per San Marino ci sarà Gabry Ponte con il suo pezzo “Tutta l’Italia“, che ha già riscosso successo a Sanremo 2025. La decisione di Mediaset di spostare la finale di Amici è quindi strategica, per garantire una visibilità ottimale al proprio programma.

I semifinalisti di Amici 24

La semifinale di Amici 24 si avvicina e l’attesa cresce tra il pubblico e i fan del talent show. L’ottava puntata del Serale andrà in onda sabato 10 maggio 2025, sempre su Canale 5. Questa puntata sarà cruciale, poiché svelerà i nomi dei finalisti che si contenderanno la vittoria nella finale. La giuria, composta dalla ballerina professionista Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus, avrà il compito di valutare le esibizioni e le sfide della serata.

Dopo l’eliminazione di Chiara Bacci e Jacopo Sol, i concorrenti rimasti in gara sono sei. Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Daniele Doria rappresenteranno la squadra capitanata da Rudy Zerbi e dalla maestra Alessandra Celentano. Dall’altra parte, Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO gareggeranno per il team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. La competizione si fa sempre più intensa e i fan sono ansiosi di scoprire chi avrà la meglio.

Il guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo

In vista della semifinale, Emanuel Lo ha lanciato un guanto di sfida che coinvolgerà Alessia e Francesco. Questo “guanto di eccellenza” metterà alla prova le abilità dei due concorrenti, che dovranno dimostrare di eccellere nel loro stile di danza. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, poiché il punto guadagnato potrebbe rivelarsi decisivo per il loro cammino verso la finale.

L’appuntamento per questa attesa semifinale è fissato per sabato 10 maggio alle 21:30 su Canale 5. I fan di Amici sono invitati a seguire la puntata per scoprire chi avrà successo e si qualificherà per la finale. Con un mix di emozioni e talenti, la 24esima edizione di Amici si prepara a concludersi in grande stile.

