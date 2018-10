Michelle Williams: protagonista del film drammatico “The Challenger”

L’attrice Michelle Williams interpreterà il ruolo dell’astronauta Christa McAuliffe nel film “The Challenger,” che racconta la drammatica vicenda dell’omonima navetta spaziale esplosa nel 1986.

Michelle Williams: nei panni dell’astronauta Christa McAuliffe

Era il 28 gennaio del 1986 quando lo Space Shuttle Challenger, si spezzo dopo 73 secondi dal suo decollo, uccidendo tutte le sette persone che erano a bordo, tra cui anche la professoressa del New Hampshire Christa McAuliffe che era stata selezionata per partecipare al progetto della NASA Teachers in the Space. La McAuliffe sarebbe diventata la prima insegnante nello spazio, da dove avrebbe anche tenuto alcune lezioni ai suoi studenti.

La bella attrice statunitense Michelle Williams, candidata quattro volte all’Oscar, l’ultima delle quali come miglior attrice non protagonista per il film “Manchester By the Sea” interpreterà in questa pellicola drammatica proprio il ruolo dell’astronauta Christa.

La regia di “The Challenger” è stata affidata a Martin Zandvliet, già attivo in questo 2018 con la pellicola “The Outsider”, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Jayson Rothwell. Tra i produttori figurano i nomi di John e Art Linson, Ben Renzo della Argent Pictures, Ryan Ahrens, Drew Brees, Tony Parker, Michael Finley e Derrick Brooks. L’inizio delle riprese di questo film drammatico sono previste per maggio 2019.

Michelle Williams: un’artista da Oscar

Dal suo debutto cinematografico in “Lassie” del 1994, passando per l’interpretazione della star Marilyn Monroe nell’omonimo film del 2011 firmato dal cineasta Simon Curtis che le è valso la terza candidatura come Miglior Attrice agli Oscar, Michelle Williams è una delle attrici più apprezzate e amate del mondo cinematografico odierno. Tra pochi giorni la vedremo nuovamente sul grande schermo al fianco dell’attore britannico Tom Hardy nel cinecomic “Venom“, inoltre, Michelle è stata anche impegnata con Julianne Moore sul set di “After the Wedding“, diretto da Bart Freundlich.

Secondo alcuni rumors la scelta di Michelle Williams di accettare il ruolo di protagonista nella pellicola drammatica “The Challenger”, è stata fatta anche con l’obiettivo di portarsi a casa finalmente la prestigiosa statuetta degli Oscar che, la Williams, attende ormai da tempo.

Chiara Broglietti

03/10/2018