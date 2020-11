Michael B. Jordan di “Black Panther” uomo più sexy del 2020

Secondo People Michael B. Jordan, che ha diviso il set di “Black Panther” con Chadwick Boseman ed è stato protagonista di “Creed” e del suo sequel, è l’uomo più sexy del mondo del 2020.

Michael B. Jordan, l’uomo più sexy dell’anno

La rivelazione della scelta di People è stata fatta nell’episodio di ieri di Jimmy Kimmel Live!, dove l’interprete 33enne è intervenuto a tarda notte completamente irriconoscibile con una tuta gialla e con una faccina sorridente che gli copriva il viso.

L’attore, il cui nome è divenuto famoso grazie a “Creed” con il quale Sylvester Stallone ha ottenuto una candidatura all’Oscar e ha vinto un Golden Globe come Miglior Attore non Protagonista, ha fatto la sua prima apparizione sulla lista di People nel 2013 e, ad oggi, si dichiara orgoglioso di portare questo titolo, se non altro perchè le donne della sua famiglia lo adoreranno.

Oltre al suo lavoro come interprete, Jordan si è impegnato ad amplificare le voci di colore e altri gruppi sottorappresentati a Hollywood. La star è stata recentemente annunciato come produttore dell’adattamento cinematografico pianificato di “Static Shock” della DC.

Una carriera in ascesa

Jordan, classe 1987, è stato apprezzato in TV grazie a serie come “The Wire”, “All My Children” e “Friday Night Lights”. Per quel che concerne la carriera cinematografica Michael B. Jordan ha iniziato a farsi notare nel 2012 nei panni di Steve Montgomery in “Chronicle“.

Per la prova resa in “Prossima fermata Fruitvale Station” ha richiamato l’attenzione della critica. É stato poi scelto come Torcia Umana nel film della Marvel “Fantastici 4“. Molto intensa la sua interpretazione nel drammatico “Il diritto di opporsi“.

18/11/2020