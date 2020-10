Marvel: comunicate le nuove date a causa del COVID-19

La Marvel Studios, data la pandemia COVID-19, ha dovuto rimandare le uscite dei film nelle sale cinematografiche. Come la Marvel anche altre case di produzione USA stanno posticipando le uscite dei propri film a causa delle incertezze dovute alla crisi legata al coronavirus, in attesa di avere il pubblico in sala pronto a godersi lo spettacolo.

Marvel: le nuove date

Da quanto affermato dalla testata giornalistica Variety, proprio ieri la Warner Bros ha annunciato le posticipazioni delle uscite dei film, tra cui lo spostamento di “Dune” al 1° ottobre 2021, “The Batman” al 4 marzo 2022 e “The Flash” al 4 novembre 2022. Anche la Disney ha annunciato lo spostamento della maggior parte dei suoi film in uscita nel 2020 al 2021, si può affermare, quindi, con certezza che l’attività cinematografica ha effettivamente chiuso per il resto del 2020.

Ci saranno solo tre importanti uscite come: “I Croods 2“, “Soul” della Pixar, e “Wonder Woman 1984” della Warner Bros.

Questo posticipare porterà anche la Marvel ad avere otto produzioni o coproduzioni nelle sale per i successivi 14 mesi.

Le riprese di “Black Widow” e “Eternals” sono effettivamente finite, mentre quelle “Shang-Chi” erano a metà della produzione durante la chiusura causa COVID-19.

Dopo l’uscita di “Eternals” in tutte le sale cinematografiche, dovrebbero uscire nelle sale tra Dicembre 2021 e Luglio 2022 anche altri cinque film della Marvel.

La produzione di questi film insieme alla produzione di altre quattro serie televisive (“Hawkeye”, “Ms. Marvel”, “She-Hulk” e “Moon Knight”,prodotti dalla Marvel Studios per la Disney Plus per il 2022. “Hawkeye”, “Ms. Marvel”, “She-Hulk” e “Moon Knight” ) è prevista tra Dicembre 2021 e Luglio 2022.

Le problematiche causate dal COVID-19

Purtroppo rimandando le riprese di questi film, ci potrà essere il rischio di non avere le strutture necessarie per girare tutti i film data la produzione di massa da parte di tutte le case di produzione.

Anche la Disney come la Marvel ha preparato un calendario di uscite,includendo anche film di supereroi della Sony Pictures e le produzioni della DC Films della Warner Bros.

La produzione di questi film di supereroi è prevista da Marzo 2021 a Luglio 2022.

9 marzo 2021: “Morbius” (Sony Pictures)

7 maggio 2021: “Black Widow” (Marvel Studios)

25 giugno 2021: “Veleno: Let There Be Carnage” (Sony Pictures)

9 luglio 2021: “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli” (Marvel Studios)

6 agosto 2021: “The Suicide Squad” (DC Films)

5 novembre 2021: “Eternals” (Marvel Studios)

17 dicembre 2021: Sequel senza titolo “Spider-Man: Far From Home” (Sony Pictures e Marvel Studios)

11 febbraio 2022: “Thor: amore e tuono” (Marvel Studios)

4 marzo 2022: “The Batman” (DC Films)

25 marzo 2022: “Doctor Strange nel multiverso della follia” (Marvel Studios)

6 maggio 2022: “Black Panther II” (Marvel Studios)

8 luglio 2022: “Captain Marvel 2” (Marvel Studios)

Questo è il calendario ufficiale fino ad oggi, ovviamente potrebbe cambiare in base allo stato della pandemia, purtroppo imprevedibile. La posticipazione della produzione di tutti questi film, dovuta dalla pandemia e da cause correlate ad essa, porterà a compiere a tutte queste case di produzione un lavoro sovrumano per problemi di tempistiche.

Erika Zagari

7/10/2020