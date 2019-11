Regia: Pete Docter, Kemp Powers

Cast: Jamie Foxx, Tina Fey, John Ratzenberger, Daveed Diggs

Genere: Animazione, avventura, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: Walt Disneysegue

Data di uscita: 16 settembre 2020

Il lungometraggio targato Disney Pixar “Soul”, diretto dall'acclamato Pete Docter e prodotta da Dana Murray, segue la simpatica avventura di un professore di musica.

Soul: per il jazz ci vuole anima

Il protagonista di “Soul” è il mite Joe Gardner, insegnante di musica alle scuole medie che vive un’insospettabile doppia esistenza: l’uomo infatti adora suonare il jazz, il suo vero amore, nonostante le restrizioni scolastiche che dominano il suo lavoro.

Un giorno Joe si ritrova per sbaglio a lasciare le caotiche ma familiari strade di New York City, città in cui abita, per arrivare invece in un luogo mistico e misterioso chiamato “Your Seminar”, una specie di ritrovo per anime separato dal nostro mondo in cui è possibile capire il vero significato della propria identità e personalità. Lì Joe incontra 22, una giovane anima ancora in fase di formazione, che decide di aiutare il protagonista a tornare sulla Terra e lo segue durante un percorso che porterà entrambi a guardare dentro se stessi e a fare nuove scoperte su cosa comporti avere un’anima.

Soul: cast e produzione

Un regista del calibro e fama di Pete Docter può essere considerato quasi una leggenda vivente nell’ambito dell’animazione Pixar. Docter infatti si è fatto valere fin da subito e tra i suoi successi di portata mondiale figurano film universalmente riconosciuti da fans e critica come “Monsters & Co.” (2001), “Up” (2009) e “Inside Out” (2015).

Il cast di “Soul” può inoltre vantare interpreti come Jamie Foxx (“Robin Hood - L’origine della Leggenda”, 2018) e Tina Fey (“Whiskey Tango Foxtrot”, 2016).

Il film è distribuito sul territorio italiano dalla Disney.