Mark Gatiss chiarisce il futuro di Sherlock: nessun ritorno in vista per la serie

L’Italian Global Series Festival, tenutosi a Riccione, ha visto la partecipazione di Mark Gatiss, noto per il suo lavoro nella serie “Sherlock“. Durante una masterclass, Gatiss ha affrontato le aspettative dei fan riguardo a un possibile ritorno della serie, chiarendo che al momento non ci sono piani per una nuova stagione. Questa dichiarazione ha deluso molti appassionati che sperano di rivedere sullo schermo i personaggi iconici interpretati da Benedict Cumberbatch e Martin Freeman.

Un addio definitivo alla serie?

Nel corso della masterclass, Mark Gatiss ha espresso chiaramente che non ci sono attualmente progetti per una quinta stagione di “Sherlock“. Il co-creatore della serie, insieme a Steven Moffat, ha rivelato che sia Cumberbatch che Freeman non sono interessati a riprendere i loro ruoli. Questa notizia ha colpito i fan, che avevano mantenuto viva la speranza di un ritorno della serie, che ha riscosso un grande successo durante la sua messa in onda.

Gatiss ha sottolineato l’importanza di sapere quando fermarsi, affermando che è fondamentale non rimanere ancorati al passato, ma piuttosto guardare al futuro. La sua posizione indica una chiara volontà di non forzare un ritorno, ma di rispettare la conclusione della storia così come è stata raccontata fino ad ora. La serie, che ha saputo mescolare abilmente elementi di mistero e dramma, ha lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo, ma Gatiss sembra convinto che sia giunto il momento di voltare pagina.

I tentativi di continuare la storia

Gatiss ha anche rivelato che durante il periodo di lockdown, a causa della pandemia di COVID-19, era stata proposta l’idea di un film che avrebbe continuato la storia di “Sherlock“. Tuttavia, questa proposta è stata successivamente abbandonata, in parte a causa degli impegni professionali delle due star. La mancanza di disponibilità di Cumberbatch e Freeman ha reso difficile realizzare un progetto che potesse soddisfare le aspettative dei fan.

Questa situazione ha portato Gatiss a riflettere sulla direzione futura della serie, evidenziando che non si può sempre tornare sui propri passi. La sua dichiarazione ha messo in luce una certa nostalgia per il passato, ma anche una chiara intenzione di non ripetere ciò che è già stato fatto, cercando invece nuove strade da esplorare.

Le dichiarazioni di Benedict Cumberbatch

Nel gennaio del 2025, Benedict Cumberbatch aveva rilasciato un’intervista in cui parlava di un possibile ritorno nei panni del detective Sherlock Holmes. Cumberbatch ha affermato che, se mai ci fosse stata l’opportunità di tornare, la nuova storia dovrebbe essere “migliore di quanto non sia mai stata”. Ha espresso il desiderio che un eventuale ritorno lasciasse il pubblico con la voglia di vedere di più, sottolineando l’importanza di superare le aspettative già stabilite.

Tuttavia, le parole di Cumberbatch non sembrano allinearsi con la realtà attuale, in cui i progetti concreti per un ritorno della serie sembrano essere assenti. Steven Moffat, nel mese di dicembre, aveva confermato che non ci sono piani definitivi per un nuovo capitolo di “Sherlock“, nonostante avesse in mente un’idea per un seguito. Moffat ha suggerito che, se la serie dovesse tornare, sarebbe interessante esplorare i personaggi di Holmes e Watson in una fase più matura, avvicinandoli così alle loro controparti letterarie, che sono notoriamente di mezza età.

Queste dichiarazioni evidenziano la complessità della situazione attuale e la difficoltà di conciliare le aspettative dei fan con le realtà professionali degli attori e dei creatori. La serie “Sherlock” rimane un capitolo importante della televisione britannica, ma per il momento, il suo futuro appare incerto.

