Henry Winkler racconta le sue esperienze pericolose sul set di Happy Days e Heroes

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Henry Winkler, noto per il suo iconico ruolo di Arthur Fonzarelli nella serie cult Happy Days, ha recentemente rilasciato un’intervista a People, in cui ha condiviso alcune delle esperienze più rischiose vissute durante le riprese di vari progetti. In particolare, ha parlato delle sfide legate alla guida di motociclette e automobili, rivelando momenti di grande tensione e pericolo.

La sfida della motocicletta sul set di Happy Days

Durante le riprese di Happy Days, Winkler ha affrontato una delle sue esperienze più inquietanti: guidare una motocicletta. L’attore ha rivelato di avere difficoltà a gestire i comandi del veicolo a causa della sua dislessia. “Non riuscivo a capire quale fosse l’acceleratore, quale la marcia e quale il freno. Ho quasi ucciso il direttore della fotografia di Happy Days“, ha confessato. Questa rivelazione mette in luce non solo le difficoltà personali dell’attore, ma anche i rischi che possono sorgere sul set, dove la sicurezza è fondamentale.

Winkler ha descritto il suo stato d’animo mentre si trovava in sella alla moto, evidenziando come la pressione di interpretare un personaggio così amato potesse influenzare la sua performance. Nonostante il suo successo come Fonzie, l’attore ha dovuto affrontare situazioni che mettevano a rischio la sua incolumità e quella degli altri. La sua esperienza serve a ricordare che anche le star del cinema possono trovarsi in situazioni pericolose, spesso al di fuori del loro controllo.

Un incidente inaspettato sul set di Heroes

Oltre alla motocicletta, Winkler ha condiviso un’altra esperienza rischiosa avvenuta nel 1977, durante le riprese del film Heroes, in cui recitava insieme a Sally Field e Harrison Ford. In questa occasione, l’attore si è trovato a guidare una macchina da corsa in pista, circondato da stuntman esperti. Tuttavia, un errore di valutazione ha portato a una situazione critica: “Ho premuto troppo forte il freno e ho fatto un testacoda, e tutti hanno dovuto evitarlo all’ultimo momento”, ha spiegato.

L’incidente ha generato panico sul set, e Winkler ha ricordato l’apprensione che ha creato tra i membri della troupe. “Non era previsto nel copione. L’ho fatto per errore, e tutti si sono fermati di colpo, sono corsi da me e mi hanno detto: ‘Ti rendi conto che avresti potuto morire?'”, ha raccontato. Questo episodio dimostra come anche le scene più innocue possano trasformarsi in situazioni di pericolo, richiedendo un alto livello di attenzione e preparazione.

La personalità di Henry Winkler e il suo rapporto con il rischio

Nonostante le esperienze rischiose che ha affrontato, Henry Winkler ha rivelato di non essere un amante del brivido. Tuttavia, ha anche ammesso di provare un certo fascino per le situazioni rischiose della vita. Questa ambivalenza caratterizza la sua personalità e il suo approccio alla carriera, dove il desiderio di avventura si scontra con la consapevolezza dei pericoli.

Winkler, che ha costruito la sua carriera su ruoli iconici e memorabili, continua a essere una figura rispettata nel mondo dello spettacolo. La sua capacità di affrontare le sfide, sia sul set che nella vita, lo rende un esempio di resilienza e determinazione. Con la sua esperienza, l’attore invita a riflettere su come la sicurezza sia fondamentale in ogni aspetto della produzione cinematografica, e su quanto sia importante per gli artisti prendersi cura di sé stessi e degli altri.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!