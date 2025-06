Tokyo Revengers: la nuova stagione arriva nel 2026 con novità entusiasmanti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La saga di Tokyo Revengers si prepara a tornare nel 2026 con una nuova stagione che promette di catturare l’attenzione dei fan. L’evento di annuncio, tenutosi al Kanadevia Hall, ha rivelato un trailer avvincente e una sinossi che anticipano il nuovo arco narrativo, intitolato Three Deities Arc. Oltre all’attesissimo ritorno dell’anime, sono stati svelati anche dettagli su un gioco mobile ispirato alla serie e sulla nuova colonna sonora.

Il ritorno di Tokyo Revengers e il Three Deities Arc

Tokyo Revengers si appresta a riprendere le sue avventure con il Three Deities Arc, noto anche come War of the Three Titans Arc. Questo nuovo capitolo della storia è stato ufficialmente annunciato il 22 giugno durante un evento al Kanadevia Hall, dove è stato presentato un trailer che ha suscitato grande entusiasmo tra i fan. La trama riprende dopo gli eventi dell’Arco Tenjiku, che è andato in onda tra ottobre e dicembre 2023. Takemichi, il protagonista, sembra finalmente aver trovato una linea temporale in cui Hinata è al sicuro. Tuttavia, la sua felicità è destinata a essere messa alla prova dalla misteriosa scomparsa di un personaggio chiave e dall’emergere di tre nuove gang rivali. Questi eventi segnano l’inizio di quella che viene definita la sua “vendetta finale”. Il trailer mette in evidenza un Tokyo Manji Gang in trasformazione, colpito dalla decisione inaspettata di Mikey di sciogliere la gang, aprendo così la strada a nuove dinamiche e conflitti.

Novità nel cast e dettagli sul gioco mobile

Accanto all’annuncio della nuova stagione, è stata svelata l’entrata di Mariya Ise nel cast vocale, che interpreterà Senju Kawaragi, una delle Tre Divinità di Kanto. La sua voce, già presente nel trailer, promette di offrire un’interpretazione carismatica e intensa, aumentando ulteriormente l’attesa tra i fan. Sebbene non sia stata comunicata una data di uscita precisa, il 2026 si preannuncia come l’anno in cui Tokyo Revengers tornerà a dominare gli schermi con la sua miscela di azione e viaggi nel tempo.

In parallelo all’annuncio della nuova stagione, è stato confermato lo sviluppo di un gioco mobile intitolato Tokyo Revengers: UNLIMITED, previsto per la primavera del 2026. Questo nuovo progetto testimonia la continua espansione del franchise, che ha già conquistato un vasto pubblico con le sue tre stagioni precedenti, due film live-action e due spettacoli teatrali.

La produzione e la colonna sonora della nuova stagione

La produzione della nuova stagione sarà affidata allo studio Liden Films, che ha già lavorato sulle precedenti stagioni. Il team di produzione include nomi noti come Yasuyuki Mutō, Yoriko Tomita e Seiko Takagi per la sceneggiatura, Koichi Hatsumi alla regia, Keiko Ōta al character design, Satoki Iida alla direzione del suono e Hiroaki Tsutsumi per la colonna sonora. A rendere ancora più affascinante questa nuova stagione ci sarà la sigla Inferno Love Letter, scritta e composta da tuki, un cantautore giapponese noto per il suo stile evocativo e malinconico.

Con tutte queste novità in arrivo, Tokyo Revengers si prepara a offrire ai suoi fan un’altra emozionante avventura, ricca di colpi di scena e momenti intensi. La saga, originariamente tratta dal manga di Ken Wakui, ha venduto oltre 80 milioni di copie dal suo debutto nel 2017 e continua a espandere il suo universo narrativo, attirando nuove generazioni di appassionati.

