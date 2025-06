D.Gray-man: il ritorno del manga cult con il volume 29 in arrivo a luglio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dopo un’attesa di tre anni, il manga D.Gray-man torna a far parlare di sé con l’uscita del volume 29, previsto per il 4 luglio 2025. Questo annuncio ha riacceso l’interesse dei fan storici, che non hanno mai smesso di seguire le avventure di Allen Walker e dei suoi compagni. La serie, creata da Katsura Hoshino, continua a mescolare elementi di esorcismo e mistero in un contesto gotico, mantenendo viva la curiosità di una community affezionata.

La storia editoriale di D.Gray-man

D.Gray-man ha una storia editoriale caratterizzata da pause e riprese, dovute principalmente a problemi di salute dell’autrice. La serie ha fatto il suo debutto su Weekly Shonen Jump, ma ha successivamente subito un cambiamento di rotta, passando a pubblicazioni più dilazionate come Jump SQ.Rise. Nonostante queste difficoltà, il manga è riuscito a conquistare un posto speciale nel cuore degli appassionati di storie gotiche, grazie a una trama avvincente e a un sistema di poteri originale.

La costruzione narrativa di D.Gray-man è ricca di tensione e colpi di scena, elementi che hanno contribuito a creare un’atmosfera unica. Il volume 29, atteso con trepidazione, rappresenta un nuovo capitolo in questa saga, con la promessa di rivelazioni che potrebbero cambiare il corso della storia. La community ha accolto con entusiasmo la notizia, considerandola un segnale positivo per il futuro del manga.

La copertina e i nuovi sviluppi

L’annuncio dell’uscita del volume 29 è stato accompagnato dalla rivelazione della copertina, che presenta Lavi, un personaggio enigmatico e molto amato dai lettori. Lavi è apparso per la prima volta nel capitolo 252 e ora sembra assumere un ruolo centrale in questo nuovo volume. Sebbene non sia ancora disponibile una data per l’uscita in lingua inglese, i lettori più appassionati possono già accedere ai capitoli originali giapponesi, continuando a seguire l’evoluzione della trama.

È importante notare che, con la nuova cadenza trimestrale di pubblicazione, i lettori dovranno armarsi di pazienza per scoprire i prossimi sviluppi della storia. Questo ritmo di pubblicazione, sebbene più lento, permette di approfondire i dettagli e di costruire una narrazione più ricca e complessa, mantenendo viva l’attenzione dei fan.

La situazione dell’anime

Per quanto riguarda l’adattamento anime, la situazione è attualmente incerta. La prima serie, andata in onda nel 2006, ha lasciato un’impronta duratura, mentre il sequel D.Gray-man: Hallow, uscito nel 2016 con soli 13 episodi, ha avuto difficoltà a seguire il ritmo della trama originale. Con oltre 200 capitoli già adattati e un andamento di pubblicazione lento, è improbabile che un nuovo arco animato venga realizzato nel breve periodo.

Tuttavia, questo approccio più misurato alla narrazione potrebbe essere ciò che rende D.Gray-man una serie così affascinante. La saga si distingue per la sua capacità di richiedere pazienza ai lettori, ma in cambio offre una profondità e una complessità che raramente si trovano in altre opere. A distanza di vent’anni dal suo esordio, D.Gray-man continua a sorprendere e a mantenere viva la passione dei suoi fan, dimostrando che le storie ben raccontate possono resistere alla prova del tempo.

