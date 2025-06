Ritorna Simon Coleman: la serie poliziesca che conquista il pubblico su Rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie televisiva Simon Coleman torna in prima visione su Rai 1, confermandosi un successo tra il pubblico. La trasmissione, che mescola elementi polizieschi e comici, è ambientata nelle incantevoli località del Sud della Francia e vede come protagonista il detective Simon Coleman, interpretato dall’attore Jean-Michel Tinivelli. I prossimi episodi andranno in onda nei martedì a seguire, con due episodi per serata, continuando a intrattenere gli spettatori.

La trama di Simon Coleman

Simon Coleman, interpretato da Jean-Michel Tinivelli, è un detective parigino che, dopo aver concluso una rischiosa missione sotto copertura, riceve la triste notizia della morte della sorella e del cognato. Questo evento lo costringe a recarsi ad Aix-en-Provence, una località nei pressi di Marsiglia, dove scopre che la sorella ha lasciato a lui la custodia dei tre nipoti: Violette, Clara e Sam. La responsabilità di crescere i bambini, in un momento così difficile, spinge Simon a trasferirsi in Provenza e a lavorare nel dipartimento di polizia locale.

Abituato a una vita solitaria e a operazioni di polizia in contesti diversi, Simon si trova a dover affrontare una realtà completamente nuova. A complicare ulteriormente la situazione, entra in scena Nathalie, una vicina di casa con cui sviluppa una relazione complessa. La serie esplora non solo le indagini di Simon, ma anche le sfide emotive e familiari che deve affrontare nel suo nuovo ruolo di tutore.

I primi episodi della seconda stagione

La seconda stagione di Simon Coleman si apre con il primo episodio intitolato “Proiettile vagante“. In questo episodio, Simon e la sua collega Chloé, interpretata da Flavie Péan, indagano sulla morte di Fabien Delmas, un direttore delle risorse umane di un laboratorio di cosmetici. Fabien muore durante una partita di paintball, e le indagini rivelano che è stato ucciso da un proiettile avvelenato. La scoperta che il veleno proviene da una pianta coltivata nel laboratorio aggiunge un ulteriore livello di complessità al caso, rivelando che Fabien non era così benvoluto come si pensava.

Il secondo episodio, “Dolci amari“, si concentra su Hugo, un giovane pasticcere noto per i suoi corsi di cucina online. Durante una lezione, un uomo incappucciato irrompe nel suo laboratorio e lo aggredisce, distruggendo la webcam. Quando Simon e Chloé arrivano, Hugo è scomparso e la sua famiglia riceve una richiesta di riscatto. Le indagini si intensificano, e i due detective identificano un sospetto tra i collaboratori di Hugo. Tuttavia, la situazione si complica ulteriormente quando l’assistente del pasticcere viene trovato morto accanto a Hugo, che è privo di sensi e ferito. Le domande si moltiplicano: chi ha realmente ucciso?

Jean-Michel Tinivelli: il volto di Simon Coleman

Jean-Michel Tinivelli, l’attore che interpreta Simon Coleman, ha una storia interessante alle spalle. Nato a Strasburgo nel 1967 da un muratore italiano, è il più giovane di tre fratelli, due dei quali vivono a Londra e lavorano nel settore della ristorazione. Prima di intraprendere la carriera di attore, Tinivelli ha praticato vari sport, tra cui atletica leggera, pallamano e rugby, giocando a livello professionale nel Racing Club Strasburgo.

Trilingue, parla fluentemente francese, italiano e inglese. La sua carriera inizia nel 1987 a teatro, per poi passare a ruoli in serie televisive di successo, come “Joséphine, ange gardien” e “Sulle tracce del crimine“. La sua popolarità esplode con “Alice Nevers – Professione giudice“, che lo consacra come una star in Francia. Attualmente, Tinivelli divide il suo tempo tra Parigi e Italia, continuando a lavorare in progetti che lo vedono protagonista.

Simon Coleman si conferma così una serie avvincente, capace di attrarre un pubblico sempre più vasto grazie alla combinazione di mistero, umorismo e relazioni umane.

