Celebrazioni e premi all’Italian Global Series Festival di Rimini: una serata di star e riconoscimenti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Italian Global Series Festival ha preso vita a Rimini, celebrando il talento della serialità sia italiana che internazionale. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di numerosi volti noti, ha avuto come madrina l’attrice Caterina De Angelis, nota per il suo ruolo in “Vita da Carlo”. La serata, tenutasi presso il Teatro Galli, è stata caratterizzata da momenti emozionanti, tra cui esibizioni artistiche e premi prestigiosi.

L’apertura della serata con Caterina De Angelis

Caterina De Angelis ha aperto la serata con un caloroso saluto al pubblico, sottolineando l’importanza di eventi come l’Italian Global Series Festival per la promozione della cultura e della serialità. La sua presenza ha dato un tocco di eleganza all’evento, che ha visto anche l’esibizione di Cleopatra Eleftheriadou, giovane talento che ha interpretato un brano da “Carmen”. La performance ha incantato i presenti, dando il via a una serata ricca di emozioni e riconoscimenti.

Evangeline Lilly: un messaggio speciale dal cuore

Assente per un incidente che l’ha costretta a rimanere a casa, Evangeline Lilly ha comunque voluto essere presente attraverso un video-messaggio. L’attrice, famosa per il suo ruolo di Kate in “Lost”, ha condiviso la sua gratitudine per il supporto dei fan e ha ricordato l’impatto che la serie ha avuto sulla sua vita e su quella di molti spettatori. Lilly ha espresso il suo affetto per i fan, ringraziandoli per aver seguito le avventure della sua persona sul piccolo schermo, sia durante la messa in onda originale che attraverso le piattaforme di streaming.

Kevin Spacey e il suo tributo a Federico Fellini

Un altro momento di grande impatto è stato il monologo di Kevin Spacey, che ha ricevuto un Excellence Award per il suo contributo alla serialità. L’attore ha parlato del suo legame con Federico Fellini, il celebre regista originario di Rimini. Spacey ha raccontato di aver visitato la tomba di Fellini, esprimendo la sua ammirazione per il maestro del cinema italiano. Durante il suo intervento, ha promesso che il meglio della sua carriera deve ancora arrivare, lasciando il pubblico in attesa di nuove emozionanti performance.

Can Yaman: un’icona per i fan italiani

Il tappeto rosso ha visto anche la presenza di Can Yaman, star della serie “Il Turco” e del remake di “Sandokan”. L’attore ha attirato l’attenzione dei fan, che si sono radunati per incontrarlo. Sul palco, Yaman ha condiviso la sua gratitudine per il calore ricevuto dall’Italia, un Paese che ha visitato per la prima volta cinque anni fa. Ha sottolineato che, sebbene non si senta ancora pronto per premi e riconoscimenti, è entusiasta del supporto dei suoi fan.

Riconoscimenti alle donne del cinema e della televisione

La serata ha visto anche la premiazione di figure femminili di spicco nel mondo della televisione e del teatro. Elena Sofia Ricci, attrice di grande talento, ha ricevuto applausi per il suo lungo percorso artistico. Attualmente impegnata sul set della terza stagione de “I casi di Teresa Battaglia”, ha ringraziato i produttori e i registi che hanno contribuito alla sua carriera. Adjoa Andoh, nota per il suo ruolo in “Bridgerton”, ha elogiato la bellezza del teatro e l’importanza della cultura italiana nel raccontare storie significative.

La dolcezza di Jacqueline Fernandez e Özge Gürel

Jacqueline Fernandez, star di Bollywood, ha condiviso la sua prima esperienza a Rimini, esprimendo il suo apprezzamento per il fascino unico delle città italiane. Özge Gürel, protagonista di diverse commedie romantiche turche, ha aggiunto che l’Italia occupa un posto speciale nel suo cuore, sottolineando il legame emotivo che molti artisti sviluppano con il Paese.

Premi Maximo: celebrazione della fiction italiana

L’Italian Global Series Festival ha anche premiato le produzioni italiane con i Premi Maximo. Luigi Lo Cascio ha ricevuto il riconoscimento come Miglior Attore Drama per “The Bad Guy”, esprimendo gratitudine verso la giuria. Matteo Oscar Giuggioli è stato premiato come Miglior Attore Comedy per “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, mentre Silvia D’Amico ha conquistato il titolo di Miglior Attrice Comedy per “Piedone – Uno sbirro a Napoli”. Questi premi evidenziano il talento e la creatività che caratterizzano la fiction italiana, celebrando il lavoro di attori e produttori.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!