Malcolm & Marie: radiografia di una coppia

“Malcolm & Marie” racconta il rientro a casa di una coppia, il regista Malcolm (John David Washington) e la fidanzata Marie (Zendaya), dopo l’anteprima del film di lui. Con un inizio di festeggiamenti da parte di Malcolm, in attesa delle recensioni, Marie appare turbata. Dal confronto dei due, il regista, Sam Levinson, realizza una vera e propria introspezione del rapporto di coppia, attraverso i loro difetti.

Malcolm è un egocentrico, un megalomane che incentra tutta la sua vita sul cinema e sulla sua passione da regista, sentendosi superiore proprio per questa. Ritiene il proprio talento inarrivabile, ed incomprensibile ad occhio ignorante: arriva persino a imbastire un monologo folle contro una recensione positiva, solo perché questa aveva intravisto nel suo film, un aspetto politico. Tende a voler controllare tutto e se le cose non vanno come si aspetta, insulta e schiaccia le altre persone per sentirsi meglio, come fa molte volte con Marie durante il litigio.

Marie invece ha un passato turbolento di droga e tentato suicidio, traumi che probabilmente le hanno lasciato dei segni e che non ha superato ancora del tutto. Vive per Malcolm, ma al tempo stesso cerca sempre un motivo per allontanarlo da sé, come se sentisse di non meritarsi l’amore, o forse nulla. Ha abbandonato la sua carriera da attrice, e nonostante sappia essere stato un suo sbaglio, dà la colpa a Malcolm.

Il talento di Zendaya in questa interpretazione riesce a mostrare le insicurezze di Marie, le sue fragilità, le facciate che pone verso il compagno, la sua finta stoicità ed infine la sua sensibilità ed amore assoluto per Malcolm.

La performance di John David Washington, invece, risulta fin troppo artificiosa: rappresenta quella ricercatezza formale, forzata, che si percepisce in tutto il film, e che forse senza di essa, avrebbe potuto colpire dritto al cuore degli spettatori, ma purtroppo non riesce in questo obiettivo.

La fotografia incarna perfettamente l’essenza intrinseca di questa coppia: il conflitto, ma anche le sue mille sfaccettature, di cui forse non si comprende a pieno la totalità. Tutto l’enigma e il conflitto vengono rappresentati dalle mille tonalità di grigi, bianchi e neri. Il bianco è l’amore, il nero è l’odio tra i due, i grigi sono la natura di una coppia con tutti i suoi contrasti.

Metodologia di un litigio

Se all’inizio della pellicola lo spettatore si senta totalmente distante dalla relazione rappresentata da Malcolm e Marie, pian piano invece comprende che i difetti, le colpe e gli sbagli nel loro rapporto sono presenti in ogni coppia del mondo.

Molto spesso, durante i litigi si tende a voler a tutti i costi insultare l’altro, cercare di ferirlo il più possibile, per ottenere forse una sorta di “soddisfazione” che alla fine dei conti però, diventa anche il senso di colpa più grande. I due protagonisti sono le metafore degli sbagli che si compiono durante un litigio, che sia amoroso, familiare o tra amici.

Malcolm rappresenta il voler prevaricare, quando si sta perdendo il controllo del litigio, o quando si sente di “perdere” e perciò si fa di tutto pur di sentirsi meglio, o meno sconfitti, arrivando persino a ferire l’altra persona.

Marie invece, incarna le paranoie, l’insicurezza, che molto spesso sono la causa prima di molti litigi, e per cui si tende a prendere il coraggio a due mani, palesando una sicurezza aliena e contraddittoria e che cerca in tutti i modi di continuare il litigio, finché non si ottiene la ragione.

“Malcolm & Marie” sono loro, sono tutti, che alla fine dei conti devono arrivare a prendere consapevolezza dei propri sbagli, delle proprie colpe, ricongiungendosi, feriti come animali dopo uno scontro, amandosi però più che mai.

Federica Contini