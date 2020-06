Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney per “The Miracle Club”

Maggie Smith (“Downton Abbey“), Kathy Bates (“Richard Jewell“) e Laura Linney (“Ozark“) sono entrate a far parte del cast di “The Miracle Club“, diretto da Thaddeus O’Sullivan (“Silent Witness”) .

The Miracle Club: il potere dell’amore e dell’amicizia

É una storia tutta al femminile quella di “The Miracle Club” per il quale è stata confermata la partecipazione di interpreti del calibro di Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney. Basata su una sceneggiatura originale di Jimmy Smallhorne, Timothy Prager e Josh Maurer, la pellicola seguirà il viaggio di un gruppo di donne ribelli della classe operaia di Dublino che, in pellegrinaggio a Lourdes, rivaluteranno l’amicizia reciproca e i propri miracoli personali.

Il film è prodotto da Chris Curling per Zephyr Films e Josh Maurer e Alixandre Witlin per City Films Entertainment. James Flynn figurerà come produttore esecutivo.

Embankment ha già pre-venduto il film a distributori internazionali. Le riprese inizieranno a Dublino nell’aprile 2021.

Josh Maurer ha affermato che al centro della storia c’è la forza, l’amore di donne che hanno la capacità di ridefinirsi anche attraverso il potere della loro amicizia e fede.

Tim Haslam di Embankment ha sottolineato invece quanto “‘The Miracle Club” potrà intrattenere attraverso i suoi personaggi colorati, imprevedibili e accattivanti. Si tratta di un film che celebra la speranza, l’umorismo, la famiglia e l’amicizia attraverso miracoli che accadono davvero.

Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney: gli ultimi lavori

Tra gli ultimi lavori della pluripremiata interprete britannica Maggie Smith, nota al pubblico mondiale per aver vestito i panni di di Minerva McGranitt nella saga cinematografica di “Harry Potter”, segnaliamo “Downton Abbey”, sequel cinematografico dell’omonima serie tv di successo.

Kathy Bates è stata diretta nel 2019 dal grande Clint Eastwood in “Richard Jewell”, mentre Laura Linney ha partecipato come interprete al debutto alla regia di Viggo Mortensen con “Falling”, che del film è anche protagonista e sceneggiatore.

18/06/2020